“Mutlu kadınlar sağlam yarınlar” projesi kursiyerleri için gezi düzenlendi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin ‘Mutlu kadınlar sağlam yarınlar' projesinin kadın kursiyerleri, ‘Atölye Gezileri' kapsamında Nevşehir'de tekstil atölyelerini ve Kapadokya bölgesini gezdi.

Kursiyerleri girişimciliğe teşvik amacıyla düzenlenen gezi programı çerçevesinde Kop-Teks tekstil atölyesinde incelemelerde bulunan kursiyerler atölyenin üretimi ve işleyişi hakkında bilgi aldı. Kursiyerler bu gezi çerçevesinde ayrıca, Aksaray ve Nevşehir'in turistik yerlerini de gezme fırsatı buldu. Ihlara Vadisi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Panaromik, Paşabağı Peribacaları, Hayaller Vadisi gibi doğal güzellikleri ve tarihi, turistik, kültürel mekanları gezme fırsatı bulan kadın girişimciler kendilerine bu imkanı hazırlayan Meram Belediyesi ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'ya teşekkürlerini iletti.

“Kadınlarımız için her türlü imkanımızı seferber ettik”

Meram Belediyesi ve KOPSOGEP iş birliğiyle gerçekleştirilen “Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar” projesi kapsamında eğitim alan kadın kursiyerlerin en iyi bir şekilde eğitim almaları için tüm imkanların seferber edildiğine işaret eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, kursiyerlere hayatın içinden gerçek kesitler sunmanın onların eğitimlerinin en önemli parçası olduğuna dikkat çekti. Atölye gezileri ile kadınları girişimciliğe teşvik etmeyi arzuladıklarını kaydeden Başkan Toru, “Girişimci hanımların üretimin her safhasını öğrenmelerinin yanında, sokakta, sanayide ve atölyede bu işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmeleri de çok önemli. Bu noktada hem bunu öğrenmeleri hem de, yoğun temponun ardından bir nebze nefes almaları için Aksaray ve Nevşehir gezisi organize edildi. Bu sayede girişimci hanımlar hem atölye gezisiyle bilgilerini artırdılar hem de Kapadokya ve Ihlara Vadisi gezisi ile günlük hayatın stresinden kısa bir süre de olsa uzaklaşmış oldular. Meram Belediyesi olarak özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin her alanda ve her zaman yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.