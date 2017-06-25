Narkotik köpeği ’Oscar’ bayram mesaisinde

Uygulamalara narkotik polis köpeği ’Oscar’ da katılarak araçlarda uyuşturucu arıyor.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün tüm yurtta eş zamanlı düzenlediği "Türkiye Huzur Operasyonu" Konya’da devam ediyor. Uygulamalar kapsamında binlerce araç ve şahıs kontrol edildi. Kent merkezi giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere tren garı, otobüs terminali, havaalanında polis ekiplerince kontroller yapıldı. Bu kapsamda Konya-Ereğli karayolunda düzenlenen ’Huzur Uygulaması’na hassas burunlu ‘Oscar’ isimli narkotik köpeği de katıldı. Polis ekiplerince durdurulan araçlarda, narkotik köpeği ’Oscar’, eğitmenin direktifleri doğrultusunda araçları didik didik aradı.

Öte yandan araçlarda bulunan vatandaşlar da Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi. Uygulama sırasında durdurulan araçların birinde bulunan küçük bir çocuk ise Oscar’a büyük ilgi gösterdi. Polis tarafından durdurulan araçlardan birine APP plakadan işlem yapılırken trafik yönünden kusurlu bulunan araçlara trafik cezası kesildi.