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27 Haziran 2018 10:50

Narkotik köpeği tepki verdi, zulalardan esrar çıktı

Konya’da uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisinin ardından polisin takip ettiği otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 15 parça halinde 2 kilo 500 gram esrar, 3 adet captagon ve 2 adet ekstasy madde ele geçirildi.

Narkotik köpeği tepki verdi, zulalardan esrar çıktı

27 Haziran 2018 10:50


Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliğine bağlı ekipler, kent merkezine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı yönündeki ihbarla harekete geçti. Uyuşturucu maddenin bir araçla Hatay’dan çıkarılacağı bilgisini alan ekipler, belirlenen otomobili Konya-Adana karayolu üzerinde kontrol noktasında durdurdu. İçerisinde aile gibi görünen Suriye uyruklu erkek, kadınlar ve çocukların da bulunduğu otomobilde narkotik köpeği ’Oscar’ ile birlikte arama yapıldı. Oscar’ın otomobilin değişik yerlerinde tepki vermesi üzerine derinleştirilen aramada aracın farklı bölmelerine zulalanmış halde 15 parça halinde 2 kilo 500 gram esrar, 3 adet captagon ve 2 adet ekstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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