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Narkotik polisinden okul çevresinde uygulama

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okul çevrelerinde denetim yaptı.


Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından okul çevrelerindeki denetimlerini artırdı. Motosikletli ekipler okul çevrelerinde şüphelendikleri araç ve kişileri durdurup üst araması yaptı. Narkotik polisi, geçtiğimiz hafta okul çevrelerindeki torbacılara yönelik operasyon düzenlemiş ve operasyon kapsamında 11 şüpheliyi gözaltına almıştı. Okul çevresindeki denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız süreceği belirtildi.

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