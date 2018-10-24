Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Nasreddin Hoca Anma Günleri' başladı.

Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca'yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, Nasreddin Hoca'nın bilge kişiliğini, ulemâlığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri, sabah namazı sonrası düzenlenen ‘Sabahın Seherinde Nasreddin Hoca'dan Esintiler' etkinliği ile başladı. Sabah namazı öncesi okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hep birlikte sabah namazı kılındı. Namaz sonrası cemaat, Nasreddin Hoca Türbesi'ne geçerek toplu halde dua etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada, “Sabahın Seherinde Nasreddin Hoca'dan Esintiler” programına katılan herkese teşekkür ederek Nasreddin Hoca Anma Günleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bu yılki etkinliklerde Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenledikleri 2. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması hakkında da bilgi veren Başkan Akkaya yarışmanın bölge finalleri ile Türkiye Finali'nin Akşehir'de yapılacağını söyledi.

Başkan Akkaya, Nasreddin Hoca'nın sadece mizah yönü bulunmadığının altını çizerek “Hocamızı tanımamız lazım. Sadece onun mizah yönü yok. Hocamız bir İslam Alimi, filozof, bilge, felsefe uzmanı ve gölge kadılığı da yapmış birisidir. Onun esas amacı insanları Allah'a güzel bir kul olma noktasında yönlendirmektir. Bu yönlerini de unutmamak lazım. Bu Anma Günleri etkinliklerimizin temel gayesi de bu. Hoca'mızın o İslami kişiliğini anlatarak onu tanıtmak, onun fıkraları vesilesiyle bize gönderdiği mesajlarından faydalanmak için bu etkinlikleri yapıyoruz” dedi.

Nasreddin Hoca'nın fıkralarının önemli mesajlar verdiğine değinen Akkaya, birçok fıkranın da Nasreddin Hoca'ya addedildiğini söyleyerek, “Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna düştü. Hoca'mıza yakışmayan edep dışı bir fıkranın Hocamıza addedildiği konusu vardı. O konu ile ilgili olarak Akşehir Belediyesi ve Nasreddin Hoca'mızla ilgili faaliyet gösteren dernekler vakıflar bir araya geldik. Akşehir Belediyesi avukatımız gerekli hukuki işlemleri başlattı. Bu tür konularda daha dikkatli olalım, bu tür fıkralar Nasreddin Hoca'mızın olamaz, Hoca'mıza yakışmaz, ayıp olur, vebal olur” şeklinde konuştu..

Türbe ziyaretinin ardından katılımcılara Nasreddin Hoca Meydanı'ndaki konakta bulunan Akşehir Belediyesi Çorba Çeşmesi'nde çorba ikramı yapıldı. Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı'ndaki etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, bazı kamu kurum müdür ve amirleri, Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.