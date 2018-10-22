Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca Anma Günleri 23-26 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Nasreddin Hoca'yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, Nasreddin Hoca'nın bilge kişiliğini, ulemalığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri başlıyor. Bu yılki etkinliklerde 2. Ulusal, İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması” Bölge Finalleri ile Türkiye Finali'de yapılacak.

Nasreddin Hoca için yılda iki etkinlik yaptıklarının altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Her yıl 5-10 Temmuz tarihleri arasında yaptığımız Nasreddin Hoca Şenliğimize ilave olarak 2016 yılından itibaren Ekim ayında Nasreddin Hoca Anma Günleri programları düzenlemeye başladık. Devrinin önde gelen ulemasından dersler almış, müderrislik ve kadılık gibi makamlarda bulunmuş olan Nasreddin Hocamız; mütevazi yaşantısıyla halkın adeta dili, gözü, kulağı olmuştur. Toplumda gördüğü yanlışlıkları ve aksaklıkları nükteli bir üslupla eleştirmiş, incitmeden ve rencide etmeden dile getirmiştir. Nasreddin Hoca'mızın torunları olarak bizler çok sevdiğimiz Hoca'mızı yaşatmak ve anmak için onun adına Nasreddin Hoca Anma Günleri adı altında etkinlikler yapıyoruz” dedi.

Başkan Akkaya, Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında kültürel ve dini motiflerden oluşan bir program icra edileceğini belirterek; konferans, mevlit, hatim duası, fıkra canlandırması, sıra yarenleri gösterisi gibi etkinliklerin yer alacağını söyledi. Akşehir Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında Nasreddin Hoca'nın mesajlarını vermeye gayret edeceklerini, etkinliklerin Nasreddin Hoca'nın ve Akşehir'in tanınmasına katkı sağlamasını dilediklerini söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Vefatının 734. Yılında Nasreddin Hoca'mızı rahmetle anıyor, etkinlerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.