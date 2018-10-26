Nasreddin Hoca Anma Günleri konferanslarla devam ediyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi ve Akşehir Kültür Merkezinde Nasreddin Hoca konulu konferanslar düzenlendi.

Nasreddin Hoca Anma Günleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferanslarda Nasreddin Hoca'nın bilinmeyen yönleri anlatıldı. Anma günlerinin son konferansı Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Konferansa; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Mevlüt Yiğit ve Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, öğretim görevlileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Konferansta ilk olarak Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Sinan Gönen Nasreddin Hoca'nın hayatından önemli çizgiler konusunda sunum gerçekleştirdi. Gönen yaptığı sunumda, "Biz bu şahsiyetleri ne kadar iyi tanıyoruz. Ya da günümüz 2018 yılında nasıl ve ne kadar yansıtıyoruz, örnek alabiliyoruz” sorularını sordu. Gönen, “Nasreddin Hoca'mız 13. yüzyıllarda yaşamış Mevlana'nın çağdaşı olan bir müderris, bir kadı, bir müftü, bir imam, o dönemin ileri gelenlerden birisidir” şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'nun konuşmasının ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Berat Alptekin de "Nasreddin Hoca ve Türk dünyasındaki torunları" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Alptekin, Nasreddin Hoca sevgisini Türkiye'ye ve Dünya'ya daha iyi aşılamamız gerektiğini ifade etti.

Konferans sonunda protokol tarafından konuşmacılara plaket verilerek hatıra fotoğrafı çekildi.