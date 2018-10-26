Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri tamamlandı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında düzenlenen 2. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri yapılan yarışmaların ardından tamamlandı.

Akşehir Kültür Merkezi ile Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde yapılan bölge finalleri yarışmalarında küçük öğrencilerin yaptıkları tiyatro gösterileri izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Yarışmada Marmara Bölgesinden Nükteciler rumuzuyla yarışan İstanbul Küçükçekmece Dr. İsmet Birgül İlkokulu, Akdeniz Bölgesinden Minik Oyuncular rumuzuyla yarışan Isparta Yılmaz Şener İlkokulu, Batı Karadeniz Bölgesinden Sahil Şeridi rumuzuyla yarışan Sinop Gerze Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, İç Anadolu Bölgesinden Dilek Şekerleri rumuzuyla yarışan Eskişehir Tepebaşı Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu, Ege Bölgesinden Okyanus rumuzuyla yarışan Denizli Bozkurt Atatürk İlkokulu, Doğu Karadeniz Bölgesinden Umut Çiçekleri rumuzuyla yarışan Çotanak İlkokulu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Güneşin Yıldızları rumuzuyla yarışan Gaziantep Şahinbey Dr. Cemil Karslıgil İlkokulu bölge birincisi olarak Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı.

Nasreddin Hoca Anma Günleri, Nasreddin Hoca'yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, bilge kişiliğini, ulemalığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenleniyor.