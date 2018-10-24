Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında düzenlenen 2. Ulusal İlkokullararası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri yapıldı.

Nasreddin Hoca'yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, Nasreddin Hoca'nın bilge kişiliğini, ulemâlığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında düzenlenen 2. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finallerinde küçüklerin performansı göz doldurdu. Akşehir Kültür Merkezi ile Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde yapılan bölge finalleri yarışmalarında küçük öğrencilerin yaptıkları tiyatro gösterileri izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Yarışmada Jüri Üyeliğini; 23 - 25 Ekim tarihlerinde yapılacak olan bölge finallerinin ilk gününde Akşehir Kültür Merkezi'ndeki bölge finallerinin Jüri Üyeliklerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Aziz Ayva, Selçuk Üniversitesi Yunak M.Y.O. Sekreteri Bülent Keskin, Konya Şehir Tiyatroları Oyuncusu Şükrü Masat, KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Burhan Şohoğlu, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı Araştırma Görevlisi Hüseyin Şen yaparken, Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde yapılan bölge finallerinin jüri üyeliklerini ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet Ferhat Özkan, SÜNHAM Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Kadir Öztaş, Konya Şehir Tiyatroları Oyuncusu Serdar Şafak, KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet Futtu, Konya Şehir Tiyatroları Oyuncusu Ufuk Şen yaptı.

Bölge birincileri Türkiye finaline katılmaya hak kazandı

Marmara Bölgesinde 'Nükteciler' rumuzuyla yarışan İstanbul Küçükçekmece Dr. İsmet Birgül İlkokulu, Akdeniz Bölgesinde 'Minik Oyuncular' rumuzuyla yarışan Isparta Yılmaz Şener İlkokulu, Batı Karadeniz Bölgesinde ise 'Sahil Şeridi' rumuzuyla yarışan Sinop Gerze Gazi Mustafa Kemal İlkokulu bölge birincisi olarak Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı. Yarışmanın Türkiye Finali ise 26 Ekim Cuma günü Akşehir Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Yarışmada dekor kostüm ve oyunculuklarıyla bölge birinciliği için ter döken minikler, jüri tarafından açıklanan sonuçlardan sonra bölge birinci olarak kazandıklarını öğrenince sevinçten gözyaşlarına boğulurken, birinciliği kazanamayan ekiplerde kazanamadıkları için gözyaşı döktü.

Yarışma öncesi konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Nasreddin Hocamız sadece Türk insanının değil, bütün dünya insanlarının ortak sorunlarını ele alır. O'nun tüm dünyada kabul görmesinin en önemli nedenlerinden biri de budur. Tüm insanlık, sorunlarının ustaca çözümünü fıkralarda bulur. Bu fıkralarda neredeyse ele alınmayan bir tip, üzerinde durulmayan sosyal bir mesele yok gibidir. Bu yönüyle Nasreddin Hoca, yerelden ülkeler arasına uzanan yolda aynı zamanda bir kültür elçisidir. Nasreddin Hocamız halktan biridir. Din adamıdır. Kadıdır. Halk filozofudur. Türk-İslam Dünyasının gülen yüzüdür. Masalsı, destansı bir kimliği yoktur. Bu yüzden de halkın sevincini, derdini paylaşabildiği, akıl aldığı bir kişidir. Fıkralarında övme yoktur, abartma yoktur. Aksine eleştiri vardır, gerçeklik vardır. Çocuklarımızın, gençlerimizin Nasreddin Hoca'mızı daha iyi özümseyebilmesi, Onu anlayabilmesi, fıkralarını iyi bilmekten geçer. Bu sebeple; Belediyemiz ile Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliği çerçevesinde bu yıl 2.Ulusal İlkokullar arası Fıkra Canlandırma Yarışması'nı düzenliyoruz. Yarışmaya katılan tüm okullara başarılar diliyor, katılımcı olan okullarımızın yöneticilerine, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Fıkra Canlandırma Bölge Finallerinin ilk gününün sonunda katılımcı okulların tiyatro gruplarıma madalyaları ve hediyeleri ilçe protokolü tarafından takdim edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.