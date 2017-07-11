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11 Temmuz 2017 16:59

Nasreddin Hoca şenliği sona erdi

58.

Nasreddin Hoca şenliği sona erdi

11 Temmuz 2017 16:59

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Akşehir Kültür Merkezinde düzenlenen Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ufuk Uğuriş konseri ile sona erdi.


Ufuk Uğuriş ve ekibi, konser öncesinde Akşehir Nasreddin Hoca Huzurevini ziyaret ederek burada kalan yaşlılara da kısa bir dinleti sundu. Ufuk Uğuriş’in Akşehir Kültür Merkezi’nde verdiği konser izleyiciler tarafından büyük alkış topladı. Konser sırasında zaman zaman izleyicilerin isteklerine de yer veren Uğuriş, bazı şarkılarını da izleyicilerle birlikte söyledi. Uğuriş, Akşehir’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise yaptığı konuşmada, “Özümüz, müziğimiz, Türk sanat müziğimizdir. Kendilerini tebrik ediyorum. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında düzenlediğimiz programın kapanış törenindeyiz. Şenliğin ilk programında komşu ilçemiz Tuzlukçu’da, şehidimizin olması nedeniyle Akşehir Belediyesi ve Akşehir Halk Eğitim Merkezi TSM korosunun konserini iptal ederek ileri bir tarihe erteledik. Programımızın son gününü de Türk Sanat Müziği konseriyle kapatalım istedik. Ben sizler adına sanatçımıza teşekkür ediyorum, gecemize renk kattı. Bu sene dolu dolu programlar yaşadık, inşallah önümüzdeki sene 59. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliğinde buluşmak dileğiyle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.


Program sonunda günün anısına Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sanatçı Ufuk Uğuriş’e bir plaket takdim ederken, gece hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Konsere; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Uslu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile çok sayıda izleyici katıldı.




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