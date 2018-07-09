Nasreddin Hoca Şenliğine Bangladeşli misafir

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Konya’nın Akşehir ilçesine gelen Bangladeşli Gazeteci-Yazar Muhammad Lutful Haq, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı da makamında ziyaret etti.

Kendi ülkesinde de Nasreddin Hoca’nın çok iyi bilindiğini, çocukluğunda Nasreddin Hoca fıkralarından çok etkilendiğini ve büyüdüğü zaman Nasreddin Hoca’yı araştırıp onun üzerine bir kitap yazdığını belirten Haq, kendi ülkelerinde de Molla Nasreddin bulunduğunu ve onun da bizim Nasreddin Hoca’mız gibi kadılık yapıp, filozof ve alim bir insan olduğunu anlattı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da Bangladeşli Muhammad Lutful Haq’ı Akşehir’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek Bangladeş’teki Nasreddin Hoca’nın da Akşehir’deki Nasreddin Hoca’ya çok benzediğini belirterek “O hoca bizim Nasreddin Hoca’mızı ta kendisidir. Nasreddin Hoca’mız tüm dünyaya mal olmuş, ilim adamı, filozof ve gül-düşün ustasıdır” dedi.

Gazeteci -Yazar Muhammad Lutful Haq kendi yazmış olduğu Nasreddin Hoca ile ilgili kitapları Başkan Akkaya’ya takdim ederken, ülkesinde yaptırdığı ve çeşitli ülkelerdeki Nasreddin Hoca figürlerinin bulunduğu bir afişi de Akşehir Belediye Başkanı Akkaya’ya hediye etti. Başkan Akkaya da Gazeteci -Yazar Muhammad Lutful Haq’a Nasreddin Hoca’nın ters çalışan saati ile bir plaket takdim etti.