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10 Ocak 2017 11:27

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin Mobil Uygulaması yayında

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin Mobil Uygulaması yayında

10 Ocak 2017 11:27

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yazılan NEU Mobil Uygulaması yayında.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan NEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Eyüp Soykök, uygulamanın Bilgi İşlem Dairesi tarafından yazıldığını söyledi. Soykök, “Android işletim sistemine sahip cep telefonlarına uygun şekilde tasarlanan NEU Mobil uygulaması ile kullanıcılar birçok işlemi artık cep telefonlarından kolaylıkla gerçekleştirebilecekler” ifadelerini kullandı.
NEU Mobil Uygulamasına Öğrenci Bilgi Sistemi entegre çalışmasının devam ettiğini kaydeden Eyüp Soykök, bu çalışma tamamlandığında öğrencilerin sınav tarihlerine, sınav sonuçlarına ve notlarına NEU Mobil uygulama üzerinden de erişebileceklerinin bilgisini verdi. NEU Mobil Uygulaması ile NEÜ hakkında genel bilgi, tarihçe, vizyon, misyon, iletişim gibi bilgilere, üniversitenin web sitesinde yayınlanan haber, duyuru ve etkinliklere erişim sağlanabileceğinin altını çizen NEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Eyüp Soykök, “Uygulama ile üniversitemiz sosyal medya hesaplarına erişim kısa yolları, etkinliklerle ilgili alarm ve bildirim imkanı, akademik takvime erişim, uygulama içerisinden eposta erişimi, üniversitemiz hakkında talep ve şikayetlerinizi iletebileceğiniz talep formu, akademik/idari birimlerin telefon adres ve web sitesi bilgileri ile birlikte navigasyon aracılığı ile yol tarifi gibi bir çok özelliğe erişebilirsiniz” diye konuştu.
İçeriğindeki yeniliklerle uygulama, gelecek dönemde kullanıcıların beğenisine sunulacak.



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