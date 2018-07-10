NEÜ 2017-2018 Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Program mehter takımının gösterisi ile başladı. Mezun olan bütün arkadaşları adına bir konuşma yapan Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi birincisi Halime Çetin, çıktıkları yolculuklarını bugün başarı ile tamamlamanın kendilerini memnun ettiğini söyledi. Çetin, üzerlerinde emeği olan hocalarına, ailelerine ve kendilerine eğitim hayatları boyunca katkı sağlamış herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Uluslararası öğrencilerden biri olan Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü birincisi Sultan Abdılabekov ise konuşmasında 4 yıl önce çıktıkları yolu tamamlamanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydederek, üzerindeki emekleri için ailesine minnettar olduğunu ifade etti.

Programda NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Maalesef Giresun kırsalında gerçekleşen bir operasyonda şehit düşen Ali Cevizci kardeşimizin bugün Ilgın’da cenaze merasimi var. Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Bunun son olmasını temenni ediyorum” sözleri ile konuşmasına başladı. Rektör Şeker; “2010 yılında bizler için hummalı bir çalışma başladı ve bugün 8. yılını idrak ettiğimiz bu görevde şükürler olsun Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden biri olma yolunda ilerleyen bir üniversiteye sahibiz. Türkiye dün itibariyle yeni bir sisteme geçiş yaptı. 2023 hedeflerine ulaşmak üzere bölgenin güven unsuru olan bir ülke olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürümüş olacağız. Bu bağlamda daha nitelikli kadrolara ihtiyacımız var. Bizim mezunlarımızın da kazandıkları yetkinlik ve donanımla, güzel ahlakla, vatan millet sevgisi ile ülkemize katkıda bulunacaklarını biliyorum, yolları açık olsun. Aileler bizlere çocuklarını emanet olarak teslim ettiler. Aileler, evlatları için maddi manevi birçok fedakarlıkta bulundular ve bugün bizimle beraberler. Bir toplumun ayakta kalması için ailenin önemini vurgulamak isterim. Annelerin ve babaların hakkı ödenmez. Biz, bunun yaşanmışlık örneklerini aktardık sizlere. Türkiye birçok badireyi atlattı ise ailenin dayanışma gücü ile atlattı” ifadelerini kullandı.

Konya’nın artık bir üniversiteler şehri olduğunu hatırlatan Şeker şunları söyledi: “5 üniversitemiz var. Bu üniversitelerimizle beraber tatlı bir rekabet içerisinde, nitelikli insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Ülkelerin rekabetinin en önemli unsuru yetişmiş insan kaynağıdır. Bu anlamda ülkemiz insanını ne kadar özenle donatırsa, ülkenin katma değeri de o kadar artacaktır. Sizler de mezuniyet sonrasında kendinizi yetiştiriniz. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak kendi mezunlarımıza güveniyoruz. Gençler Allah yolunuzu açık etsin.”

Üniversitenin halk oyunları topluluğunun gösterisinin ardından Profesörlük beratlarının takdimine geçildi. Hocalara beratları, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından takdim edildi. Ardından Türk Halk Müziği Bölümü hoca ve öğrencilerinin hazırladığı konsere geçildi. Mezun olmanın heyecanını yaşayan gençler, konser ile doyasıya eğlendi.

Fakülte ve yüksekokullarda ilk beşe giren mezun öğrencilere başarı belgeleri verilmeden önce elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Tahir Büyükkurt’un ailesine başarı belgesi takdim edildi. O sırada duygusal anlar yaşandı. Daha sonra fakülte ve yüksekokullarda ilk beşe giren mezun öğrenciler NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. Önder Kutlu’nun elinden ödül ve diplomalarını aldılar. Bölümlerde dereceye giren öğrencilere de ödül ve diplomalarının takdiminin ardından kep atma törenine geçildi. Kep atma töreninin ardından mezuniyet töreni sona erdi. Mevlana Kültür Merkezinde ise fakülte bazlı mezuniyet törenleri gerçekleştirildi.