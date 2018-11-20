NEÜ 2018 Güz Dönemi değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Binası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker basın mensuplarını bilgilendirdi. Toplantı kapsamında üniversitenin yerleşkelerindeki son durumu katılımcılar yerinde inceledi. Rektör Şeker, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE), Türkiye'de İlk Olan Alzheimer Yaşam Merkezi, Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) Programı gibi projeler, etkinlikler ve derslerle Konya'nın ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal sorumluluk görevini yerine getirdiklerini dile getirdi. NEÜ'nün ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında her geçen gün daha iyi seviyeye geldiğini söyleyen Rektör Şeker, sivil üniversite olarak sağlık ve sosyal bilimler alanında şehrin dinamosu olduklarını belirtti.

40 yılı aşkın deneyimiyle Meram Tıp Fakültesi başta olmak üzere Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesiyle önemli bir sağlık hizmeti verdiklerini belirten Prof. Dr. Şeker, yeni hastane binasıyla birlikte fiziki kalitenin de arttığına dikkat çekti. Şeker, Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerini Meram Tıp Fakültesinde gördüklerini hatırlatarak bölgenin sağlık güvencesi olduklarını sözlerine ekledi. Şeker ayrıca Simülasyon ve Modelleme Araştırma ve Uygulama Biriminin sağlık çalışanlarına ve öğrencilere yönelik kurslar düzenlediğini de hatırlattı.

"Üniversite olarak orta ölçekli yükseköğretim kurumları arasına yükselmiştir"

2010 yılında 5 fakülteyle kurulan NEÜ'nün bugün 19 fakülte, Türk Müziği Devlet Konservatuarı ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere iki yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, Konya'nın ilk Türkçe dil eğitimi veren Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin içinde bulunduğu 24 Araştırma merkezi ve 4 enstitü ile eğitim alanında önemli bir gelişme kat ettiklerini belirten Şeker, yüzde 25 lisansüstü eğitim hedefini istikrarlı bir şekilde başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Aralık ayında kurucu rektör olarak atandığımızdan itibaren sıfırdan kurulan üniversitemiz, uzun bir dönem akademik kadro ve idari birimleri oluşturmak için fiziki mekan sıkıntısı çektiği bir dönemden bugün 415 Bin m faal olarak kullanılan kapalı alana sahip bir üniversite olarak orta ölçekli yükseköğretim kurumları arasına yükselmiştir” diyen Şeker üniversitenin fiziki kapasite olarak da hızla büyüdüğünü ve inşaatlarının devam ettiğini kaydetti. Şeker 2019 yılında tamamlanması planlanan binalarla kapalı alanın 750 bin m olacağını sözlerine ekledi.

"Yılda en az 5 uluslararası bilimsel program gerçekleştirmekteyiz"

96 ülkeden bin 300'e yakın öğrencilerinin bulunduğunu kaydeden Rektör Şeker, 20'den fazla yabancı uyruklu akademisyenlerinin eğitim verdiğini kaydetti. Değişim programlarıyla da uluslararası eğitimde önemli adımlar atıldığını aktaran Şeker, “Yılda en az 5 uluslararası bilimsel program gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca ulusal düzeyde de en az 10 etkinlik gerçekleştirmekteyiz” dedi. Rektör Şeker, bölgesel kalkınma misyonu ve ihtisaslaşma alanında bölgeye multidisipliner projeler geliştirdiklerini ve pek çok alanda kalkınma için ihtiyaç duyulan nitelikli insan eksiğini giderdiklerini söyledi. Alanında nitelikli bilimsel toplantılarla yükseköğretimde önemli bir konum edindiklerini anlatan Şeker, 40 binden fazla öğrencisi bin 800'den fazla akademisyeniyle Geleceğe Güvenle Bakan üniversite olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Rektör Şeker, ODTÜ'nün 2. Uluslararası Dikine İniş Kalkış Yapabilen Hava Aracı (VTOL) yarışmasında 21 takım arasından Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin birinci olduğunu, Dünya Patolojisinde En Etkin 100 İsim (The Pathologist's Power List 2018) içerisindeki tek Türk bilim insanının Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Pembe Oltulu olduğunu, TÜBİTAK Üniversite Proje Yarışmaları kapsamında NEÜ'lü öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde Türkiye birincisi olduğunu, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışmasında Mimarlık Bölümü öğrencilerimizin mansiyon ödülü kazandığını, Gastronomi bölümünden öğrencilerin de çeşitli yarışmalardan derecelerle döndüğünü hatırlatarak öğrenci ve akademisyenlerinin başarılarıyla şehri gururlandıran bir Üniversite olduklarının altını çizdi. Şeker ayrıca KPSS ve ALES gibi sınavlarda mezunlarının Türkiye'de ilk beşe girmesinden de gurur duyduklarını belirtti.

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000 doktora öğrencisine, YÖK Doktora Bursu verildiğini hatırlatan Şeker, bu kapsamda üniversitelerinde 23 lisansüstü öğrencilerinin bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Şeker, bu 23 öğrencinin; Sürdürülebilir Etkin Tarım, Moleküler Patoloji, Tümör İmminolojisi, Moleküler Farmokoloji ve İlaç Araştırmaları, Manevi Danışmanlık, Hadis, Katılım Bankacılığı, Yoksulluk Çalışmaları alanlarında eğitimlerine devam ettiğini belirtti.

Program soru cevap bölümünün ardından yerleşkelerdeki teknik incelemenin akabinde sona erdi.