NEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi PDR Programına öğrenci alınacak

NEÜ’den yapılan açıklamada, Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK), NEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programına öğrenci alınması yönündeki teklifi uygun gördüğü belirtilerek, “Böylelikle Necmettin Erbakan Üniversitesi 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Ereğli Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programına öğrenci kabul edecek. Ereğli Eğitim Fakültesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programına 40 öğrenci alınarak şu an eğitim-öğretime devam eden 3 bölümün yanında dördüncü bir programa öğrenci alımı yapılmış olacak” denildi.