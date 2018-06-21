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21 Haziran 2018 14:08

NEÜ Ereğli’de Mezuniyet Coşkusu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi 5.

NEÜ Ereğli’de Mezuniyet Coşkusu

21 Haziran 2018 14:08

Dönem mezunlarını, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu ise 30. Dönem mezunlarını verdi.


NEÜ 10 Temmuz’da tüm fakülteleriyle birlikte ortak mezuniyet töreni gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bir taraftan da fakülteler kendi mezuniyet törenlerini gerçekleştiriyor. Ereğli’de de bu heyecan vardı. Ereğli Eğitim Fakültesi 5. Dönem mezunlarını Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu ise 30. Dönem mezunlarını verdi. Düzenlenen mezuniyet törenine Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, akademisyenler ve veliler katıldı.


Eğitimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu kaydeden NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, öğrencilere çalışmaya ve öğrenmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunarak bundan sonraki hayatlarında da başarılar diledi. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise Ereğli’nin yükseköğrenim ile ilgili eğitim-öğretim hayatına 30 yıl önce başlamasının önemli olduğunu, şehrin böyle bir altyapısının olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise mezun olan öğrencileri zorlu bir iş hayatının beklediğini söyleyerek öğrencilere ülkeye hizmetin en güzelini yapmaları tavsiyesinde bulundu.


Gerçekleştirilen kep törenine katılım yoğun oldu. Öğrencileri bu mutlu günlerinde aileleri yalnız bırakmadı. Öğrenciler aynı anda kep atarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.




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