NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden önemli başarı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2018 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanında gerçekleştirildi. Akademik danışmanlığını Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Mustafa Karabacak'ın yaptığı Karayel Takımı yarışmada mansiyon ödülünün sahibi oldu. Karabacak, yarışmanın takımlarına tecrübe kazandırdığını ve gelecekte takımlarının katılacakları yarışmalarda elde ettikleri tecrübeyle daha büyük başarılara imza atacaklarına inandıklarını kaydetti. Araştırma Görevlisi Mustafa Karabacak, Karayel Takımının ekip ruhunu yarışma süreciyle birlikte kazandığını ve bu ruhun gelecekte büyük başarılara imza atarken takımlarının en büyük dayanağı olacağını belirtti. Karabacak, öğrencilerinin ülkemizin geliştireceği insansız hava araçlarının tasarım sürecine önemli katkılarda bulunabilmesi için ihtiyaç duydukları motivasyonu yarışmayla birlikte kazandıklarını söyledi.

"Bağımsızlık mücadelesinde başarı milli projelerin yaşama geçirilmesine bağlıdır"

Yarışmaya katılan öğrencileri yalnız bırakmayarak programa iştirak eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, üniversiteleri adına yarışan tüm takımları tebrik etti. Rektör Şeker, “Yarışmada dereceye girenlerin yanı sıra böyle önemli bir yarışmaya katılma çabası ve öz güveni gösteren gençleri kutlarım. Milli teknoloji konusunda gençleri motive eden TÜBİTAK'a teşekkür ederim. Bağımsızlık mücadelesinde başarı milli projelerin yaşama geçirilmesine bağlıdır” şeklinde konuştu.

Aralarında NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu Vaveyla, RTX ve Kovan takım kaptanları ise TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışmasına katılmaktan oldukça memnun kaldıklarını bu tarz festivallerin öğrenciler için güzel tecrübeler yaşattığını ifade etti. Yarışmaya katılan takımlar gelecekte ülkemizin geliştireceği insansız hava araçlarının tasarımının parçası olabilmek için ihtiyaç duydukları motivasyonu yarışmayla birlikte elde ettikleri inancına sahip olduklarını da dile getirdi.

Öğrencilere Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Engin Hasan Çopur, Arş. Gör. Dr. Hüseyin Haklı ve Arş. Gör. Mustafa Karabacak da eşlik etti.