Programda açıklamalarda bulunan, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğuna vurgu yaparak birlik ve beraberliğin daim olması dilekleriyle davete katılanlara teşekkürlerini sundu.

KONDİL Müdürü Prof. Dr. Kemal Özcan da, katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen programa, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. Önder Kutlu, KONDİL Müdürü Prof. Dr. Kemal Özcan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı katıldı.