Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen iftar programında KONDİL Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık’ın açılış konuşmasının ardından konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Bugün aramızda Özbekistan’dan misafir heyetimiz var, kendilerine ’Konya’ya hoş geldiniz’ diyorum. Bu Ramazan gününde onlarla aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk oldu. Kendilerinden Özbekistan’daki kardeşlerimize selam götürmelerini istirham ediyorum. Bu ziyaretin iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha üst seviyeye çıkmasına vesile olmasını diliyorum" dedi. Rektör Şeker, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyleyerek, "Her günümüzün Ramazan günü gibi olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Şeker, Özbek heyetin hediye ettiği Özbekler tarafından özel kişilere giydirilen çapanı giydi. Rektör Şeker de Uluslararası Altın Miras Vakfı Ankara Bölüm Başkanı Süleyman Merdanoğlu’na porselen tabak takdim etti. Programa, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Önder Kutlu ve Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, KONDİL Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Özbekistan Uluslararası Altın Miras Vakfı ve Özbekistan Karşı Devlet Üniversitesinden bir heyet ile akademisyenler ve davetliler iştirak etti.