NEÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden yılsonu sergisi

Bitirme Projeleri Sergisi’nde görücüye çıktı.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde düzenlenen sergide sağlık sektöründen sanayiye birçok sektörde kullanılabilecek çeşitli özellikte yaklaşık 40 proje sergilendi. Sergiye katılan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, akademisyenler ve davetliler projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Sergide kısa bir açıklama yapan Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Mezuniyet projelerini, ciddi çalışmalar olması için 1 yıl iki dönemde değil 2 yıl 4 dönemde öğrencilerimizden istedik. Bu süreç içinde üretilen projeleri de yılsonunda sergilemeyi hedeflemiştik ve bunu gerçekleştirdik. Bundan sonra mezun olacak olan öğrencilerimiz için de bu ürünleri örnek alarak daha iyi projeler üretmelerini hedefliyoruz” dedi