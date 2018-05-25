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25 Mayıs 2018 16:12

NEÜ öğrencileri ’Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı’ yarışmasından dereceyle döndü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında eğitim gören Merve Can ve Tuncay Gövde, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen ‘Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı’ yarışmasında derece aldı.

NEÜ öğrencileri ’Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı’ yarışmasından dereceyle döndü

25 Mayıs 2018 16:12


250 materyal arasından genel kategoride üçüncü, okul öncesi eğitim alanında birinci olan Merve Can ve Tuncay Gövde’yi danışman hocaları Dr. Öğr. Üyesi Canan Yıldız Çiçekler başarılarından dolayı tebrik etti. Beşinci Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisine ise alan eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları materyalleri ile katılım sağlayarak alanda yapılan çalışmaları gözlemleme fırsatı buldu. Böylelikle öğretmen adayları da derslerinde kullanacakları materyalleri planlama şansı yakaladı. Ayrıca disiplinler arasında paylaşım sağlanarak, daha kapsamlı materyallerin alt yapıları oluşturuldu.




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