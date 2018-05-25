250 materyal arasından genel kategoride üçüncü, okul öncesi eğitim alanında birinci olan Merve Can ve Tuncay Gövde’yi danışman hocaları Dr. Öğr. Üyesi Canan Yıldız Çiçekler başarılarından dolayı tebrik etti. Beşinci Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisine ise alan eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları materyalleri ile katılım sağlayarak alanda yapılan çalışmaları gözlemleme fırsatı buldu. Böylelikle öğretmen adayları da derslerinde kullanacakları materyalleri planlama şansı yakaladı. Ayrıca disiplinler arasında paylaşım sağlanarak, daha kapsamlı materyallerin alt yapıları oluşturuldu.