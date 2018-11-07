NEÜ öğrencileri Selçuklu sultanlarını andı

Programın açılış konuşmasını yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, tarih bilincinin artırılmasına katkı sağlayan programda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bir ülkenin geçmişle bağının sağlanması o devletin kalıcılığı ve medeniyet köklerine sahip yeni nesiller yetiştirmesiyle mümkün olacak bir süreçtir. Öyle bir şehirdeyiz ki sağımıza döndüğümüzde bir medreseye, solumuza döndüğümüzde bir camiye, bir türbeye rast geliyoruz. Bu tarihle iç içe yaşamamızdan dersler çıkarmalı ve feyiz almalıyız” şeklinde konuştu.

Programın verimli geçmesini temenni eden Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Cemal Güven ise, “Bulunduğumuz tarihi mekanda yatan Anadolu Selçuklu sultanları başta olmak üzere, Anadolu'yu bize vatan yapan, kan ve canlarıyla mücahede edenlere minnet ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şimşir, “Türk Kültür ve Medeniyetinde Selçuklunun Önemi”, Dr. Öğr. Üyesi Ali Üremiş ise, “Türkiye Selçuklu Sultanlarının Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi” hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Şimşir de programın icra edildiği Alaeddin Cami hakkında bilgiler verdi.

Program konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.