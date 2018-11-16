NEÜ öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)'nden iki öğrenci, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca her yıl düzenlenen Üniversite Proje Yarışmaları kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Süleyman Hanlı ve Muhammet Rojhat Kara TÜBİTAK Bilim İnsani Destek Programları Başkanlığınca her yıl düzenlenen Üniversite Proje Yarışmalarında büyük bir başarıya imza attı. Süleyman Hanlı ve Muhammet Rojhat Kara Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kategorisinde “Kapasitif Tahıl Nem Sensörü” projeleriyle Türkiye birinciliği ödülü olan 10 bin TL'yi kazandı.