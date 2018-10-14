NEÜ öğrencilerine üniversite hayatına giriş dersi kapsamında Konya tanıtıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Meslek Yüksekokulu Un ve Unlu Mamuller (Değirmencilik) Programı ile İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri için ‘Üniversite Hayatına Giriş' dersi kapsamında panoramik Konya şehir turu düzenlendi.

Anadolu'nun çeşitli illerinden Konya'ya gelen yüksekokul öğrencileri, tarihi ve tabii güzellikleri görme fırsatı buldu. NEÜ Meram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Dereli şehir turu ile ilgili olarak, “Yüksekokul öğrencilerimize şehrimizi tanıtmak, eğitim-öğretim yılı başı olması nedeniyle öğrencilerimize moral motivasyon sağlamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

Öğrenciler de, düzenlenen şehir turuna katkılarından dolayı NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Selim Yücel Güleç'e, Meram Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hakan Vatansev ile Öğr. Gör. Zekeriya Bilici ve Öğr. Gör. Murat Özcan'a teşekkürlerini iletti.