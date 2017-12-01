NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uzun’a ödül

Dr. Ahmet Uzun, Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresinde “Spor Sağlık” alanında Sözel Sunum birincisi olarak ödüle layık görüldü.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi 23-26 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Kongreye Necmettin Erbakan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Uzun da katıldı. Doç. DR. Uzun, kongrede “Spor Sağlık” alanında Sözel Sunum birincisi olarak ödüle layık görüldü.

Ödül aldığı “Futbolun Ayak Tabanı Basınç Dağılımına Etkisi” konulu çalışmanın içeriğinden bahseden Doç. Dr. Uzun, “Çalışma 2008 yılından beri devam ediyordu. Antrenman, spor sağlık, psikososyal alanlarında ödüller verildi, biz de spor sağlık alanında ödüle layık görüldük. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak orada olmak ve üniversitemizi temsil etmek bizi de son derece memnun etti. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak böyle bir projelenin içinde yer almak önemliydi” dedi.

Süper ligde futbol oynayan futbolcular üzerinde yürütülen araştırmanın veri toplama aşamasının zor olduğunu kaydeden Doç. Dr. Ahmet Uzun, “Dünya üzerinde 265 milyon futbolcu var, düzenli olarak futbol oynayan. Bunların sadece 110 bin tanesi profesyonel. Özellikle futbolcuların kullandıkları kramponlar ayak tabanını korumada yetersiz kalıyor. Bu durum sporcuların ayak konforu ve performansları açısından önemli bir etken olarak kabul edilmekte. Sonuç olarak, futbolcuların yıllarca antrenman ve maçlarda zorlayıcı hareketlerde ayak tabanlarına aşırı yüklenmeleri sporcuların ayak tabanı basınç bölgelerinde ve değerlerinde değişime neden olduğunu söylemek gerekir” diye konuştu.