Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 14:44

NEÜ Öğretmenlik alanında en başarılı üniversiteler arasında yer aldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) baz alınarak yapılan değerlendirmede en başarılı üniversiteler arasında yer aldı.

NEÜ Öğretmenlik alanında en başarılı üniversiteler arasında yer aldı

27 Temmuz 2018 14:44


Sınavlara yönelik bu yıl yayımlanan sekizinci değerlendirme raporu, ÖSYM’nin internet sitesinden duyuruldu. 2017 KPSS, ÖABT’nin analizine yer verilen raporda, üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun aday sayıları, KPSS genel yetenek, genel kültür testi, KPSS eğitim bilimleri testi, ÖABT testi ham puan ortalamaları ve KPSSP121 puan ortalamaları gibi bilgiler de paylaşıldı. Tablolar incelendiğinde adayların üniversitelerine göre her bir testten elde ettikleri ham puan ortalamalarına veya KPSSP121 puan ortalamalarına göre performans sıralaması yapılabilen raporun verilerine göre Necmettin Erbakan Üniversitesi 16 branşın 10’unda ilk 10 üniversite arasına girmeyi başardı. Ayrıca NEÜ, Matematik ve Coğrafya öğretmenliği branşlarında ilk sırada yer aldı.


Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, emeği geçen herkesi yürekten kutladığını ifade ederek, “Köklü bir geçmişi olan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültemiz eğitim camiasına nice başarılı öğretmenler yetiştirmiştir ve yetiştirmeye devam edecektir. Emeği geçenleri ve mezunlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç