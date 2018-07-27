NEÜ Öğretmenlik alanında en başarılı üniversiteler arasında yer aldı

Sınavlara yönelik bu yıl yayımlanan sekizinci değerlendirme raporu, ÖSYM’nin internet sitesinden duyuruldu. 2017 KPSS, ÖABT’nin analizine yer verilen raporda, üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun aday sayıları, KPSS genel yetenek, genel kültür testi, KPSS eğitim bilimleri testi, ÖABT testi ham puan ortalamaları ve KPSSP121 puan ortalamaları gibi bilgiler de paylaşıldı. Tablolar incelendiğinde adayların üniversitelerine göre her bir testten elde ettikleri ham puan ortalamalarına veya KPSSP121 puan ortalamalarına göre performans sıralaması yapılabilen raporun verilerine göre Necmettin Erbakan Üniversitesi 16 branşın 10’unda ilk 10 üniversite arasına girmeyi başardı. Ayrıca NEÜ, Matematik ve Coğrafya öğretmenliği branşlarında ilk sırada yer aldı.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, emeği geçen herkesi yürekten kutladığını ifade ederek, “Köklü bir geçmişi olan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültemiz eğitim camiasına nice başarılı öğretmenler yetiştirmiştir ve yetiştirmeye devam edecektir. Emeği geçenleri ve mezunlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.