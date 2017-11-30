NEÜ Rektörü Şeker, 2017-2018 eğitim öğretim yılını değerlendirdi

Dr. Muzaffer Şeker, düzenlenen toplantıda, 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantı öncesinde yapımı devam eden binaların son durumlarını yerinde incelemek ve bilgiler vermek üzere bir gezi programı gerçekleştirildi. Gezi kapsamında Rektör Şeker tarafından, Meram Tıp Fakültesi yeni hastane ve Morfoloji binası, Köyceğiz Yerleşkesindeki yapımları devam eden yeni Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi binaları, geçtiğimiz günlerde temeli atılan Zeliha Akpınar Cami inşaatı, çevre düzenlemesi yeni yapılan 15 Temmuz Yerleşkesi basın mensuplarına yerinde tanıtılıp, son durumları ve faaliyete geçtiklerindeki kapasiteleri ve verecekleri hizmetler hakkında bilgiler verildi.

Basın toplantısına Batman’ın Kozluk ilçesinde okulunda karne dağıttıktan sonra evine giderken PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi mezunu Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı rahmet ve minnetle anarak başlayan Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Kardeşimiz bizden mezun olduktan sonra hayalleri çerçevesinde öğretmenlik yapmak üzere gittiği yerde sevilmiş, aldığı eğitimin hakkını vermişti. Bu süreçler çok zor, hepimizin başı sağ olsun. Allah bu kirli oyunların sona ermesi için devletimize milletimize dirlik, birlik versin. Teröre ve vatan hainlerine karşı mücadelemizi aynı ferasetle, aynı dirayetle yürütelim” dedi.

- NEÜ’den Diyanet İşleri Başkanlığına üst düzey atama -

Rektör Şeker, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevine atandığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Prof. Dr. Huriye Martı, Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan bu yana Başkan Yardımcılığı görevine atanan ilk kadın olmuştur. Yapılan atamadan duyduğum memnuniyeti belirtir, hocamıza yeni görevinde hayırlı ve başarılı hizmetler dilerim” diye konuştu.

- NEÜ’de yeni bölümler öğrenci aldı -

Rektör Şeker; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Biyosistem ve Enerji Sistemleri Mühendisliği, Ereğli Eğitim Fakültesinde Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık, Güzel Sanatlar Fakültesinde Geleneksel Türk Sanatları, Hukuk Fakültesinde Hukuk, Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Muhasebe ve Finansal Yönetim ve Uluslararası Ticaret, Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulunda Adalet bölümlerinin öğrenci aldığını söyledi.

7 yıllık geçmişi olan Üniversitenin ciddi yol kat ettiğinin altını çizen Şeker, 92 farklı ülkeden 1161’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 40 bin 557 öğrencinin üniversitelerinde eğitim-öğretime devam ettiğini belirtti.

Üniversite yerleşkesinin farklı yerlerinde devam eden inşaatlar hakkında da bilgi veren Rektör Şeker, altyapı çalışmalarının devam ettiğini, 5 kampüsün merkezde kalacağını bunların; Meram Tıp Fakültesi, Köyceğiz Yerleşkesi, 15 Temmuz Yerleşkesi, Meram ve Güzel Sanatlar Fakültesi olduğunu sözlerine ekledi.

"Üniversitemiz yaptığı çalışmalarla önemli bir misyon üstleniyor"

Rektör Şeker, Filistin Meselesi ve Türkiye Uluslararası Kongresi, Necmettin Erbakan Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu gibi uluslararası çapta programlar yaptıklarını söyleyerek, "İslam Dünyası Bilimler Akademisi (IAS), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak düzenlediğimiz Küresel Barış ve Refah İçin Bilim, Teknoloji ve İnovasyon konulu konferansımız oldu. 30 farklı ülkeden alanında uzman 80 bilim insanını bir araya getiren bu konferansta zor şartlar altında yaşam savaşı veren Müslüman milletler için kurtuluşun nasıl mümkün olabileceğine dair bilimsel çalışmalar ele alındı. Bu bağlamda bilim ne yapabilir sorusuna da cevap arandı. Müslüman ülkelerin bu zor şartları için çözüm üretmek gerekiyor, bu noktada Müslüman bilim insanlarına da belli vazifeler düştüğünü söylemek isterim” ifadelerini kullandı.

Türk Tarih Kurumu ve İslam Tarihçileri Derneği ile ortaklaşa yapılan Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumunun; Eşrefoğulları, Karamanoğulları ve Ramazanoğulları özel konu başlıkları ile devam ettiğini belirten Rektör Şeker, 1-3 Aralık tarihleri arasında da "Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları" başlığı ile Afyon’da yapılacağını kaydetti. 07-17 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Hazreti Mevlana’nın 744. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri ile ilgili olarak Şeker, “Bize bıraktığı mirası yeni nesle aktarmak konusunda bu etkinliklerin önemli bir katkısı var. Üniversitemiz bu değerleri anlatmada önemli bir misyon üstlenmiştir, bu anlamda emeği geçen tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

"Yerel yönetimlerle birlikte başarılı örneklere imza attığımız çalışmalar yapıyoruz"

Yerel yönetimlerle yaptıkları ortak çalışmalara da değinen Prof. Dr. Şeker, “Selçuklu Belediyesi tarafından Türkiye’ye kazandırılan ve faaliyetleri Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı eliyle sürdürülen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi ile ilgili çalışmaları yürütüyor, yine Selçuklu Belediyesi ile birlikte Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi kapsamında görevlerimizi ifa ediyoruz. Karatay Belediyesi ile Karatay ilçemize Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezini kazandırdık. Meram Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz Düşünce Akademisi projesi, geçmişi geleceğe aktarma anlamında önemli katkı sağlayacak. Yine Büyükşehir Belediyesi ile beraber Medeniyet Okulu Projesi kapsamında tüm Konya’da faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Konya olarak daha önceki projelerde el birliği ile yürüttüğümüz şekliyle yine yerel yönetimler, merkezi yönetimler ve üniversitelerimizin işbirliği içerisinde hep beraber başarılı örneklere imza atacağımız çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

"Temel atma törenleri başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla gerçekleşti"

Köyceğiz Kampüsünde yapılacak Zeliha Akpınar Cami ve Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi inşaatı temel atma törenlerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Hacı Ahmet Özdemir’in katılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Rektör Şeker; “Alanda nitelikli, yetkin, İslam dinini düzgün aktarabilecek bireylerin yetişmesine katkı vermeye çalışıyoruz. İlahiyat Fakültemizin yeni binası da bu amaca katkı sağlayacak. Köyceğiz Yerleşkesi Zeliha Akpınar Camisinin temel atma törenini de gerçekleştirdik. Hayırsever iş adamı Kemal Bey’e ve oğlu Bülent Beye kalbi şükranlarımızı şahsım ve üniversitem adına sunuyorum. Caminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"NEÜ’lü öğrenciler bizleri gururlandırıyor"

Şeker; Genç İletişimcilere destek olmak, amacıyla düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında ödül alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencilerinin kazandıkları ulusal düzeyde ödüllerle kendilerini gururlandırdıklarını söyledi. Şeker, Boeing Türkiye-Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle düzenlenen Dikey İniş-Kalkış Yapan İHA Yarışmasında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin iki ödülle dönmelerinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Şeker; ayrıca Mimarlık Bölümü öğrencilerinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB) İstanbul’da düzenlediği ‘Mahallem:Bakırköy’ temalı yarışmada üst üste 2 yıl ödül almalarının da ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederek öğrencileri tebrik etti.

NEÜ UNİKOP’un 2018 yılında dönem başkanlığını yürütecek"

Rektör Şeker; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan Kop Bölgesi Üniversiteler Birliğinin (UNİKOP) 2018 yılı dönem başkanlığının Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından yürütüleceğini hatırlattı. 7 üniversite ile kurulan UNİKOP’un üniversitelerinin birlikte çalışma kültürünü geliştiren, ortak aktiviteler düzenlemesini sağladığını ifade eden Şeker; 4 üniversitenin daha birliğe eklenmesiyle üye sayısının 11’e yükseldiğini söyledi.

"Innopark’a desteğimiz artarak devam edecek"

NEÜ olarak Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Merkezinin (TGM) kurucu üyeleri arasında yer aldıklarını belirten Prof. Dr. Muzaffer Şeker; Konya’daki merkezin ülkemizdeki üniversite merkezli TGB’lerden farklı olarak coğrafi konumu itibarıyla üretim sektörü işletmelerinin ağırlık merkezinde konumlanan, bununla birlikte bölgedeki tüm üniversitelere ve inovasyon sürecine katkı sağlayan tüm unsurlar ve aktörlere coğrafi yakınlığı da sağlayabildiğini söyledi. Şeker; üniversite yönetimi olarak öğretim üyelerinin gerekli teşvik ve desteklerinin Konya Teknoloji Geliştirme Merkezine artarak devam ettirmelerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini, bir öğretim üyelerinin de Innopark’ın girişimcilik merkezinin yöneticiliği görevini yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Basın toplantısı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.