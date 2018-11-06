NEÜ Rektörü Şeker: “Gevale Kalesi tarihi bir miras”

Dr. Muzaffer Şeker, kazı çalışmaları devam eden Gevale Kalesi'nin tarihi bir miras olduğunu belirterek, bir yandan Konya'ya tarihi bir miras kazandırırken bir yandan da bir şeyler öğretebiliyor olmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Müzeler Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin iş birliği ile tarihi Gevale Kalesinde kazı çalışmaları devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve beraberindekiler Gevale Kalesinde incelemelerde bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tarihi Gevale Kalesinin gün yüzüne çıkartılması noktasında yapılan çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, tarihe ışık tutacak birçok tarihi eserin çıkarıldığı çalışmalara katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Gevale Kalesi'nin tarihi bir miras olduğunu ifade eden NEÜ Rektörü Şeker, “Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Tarih kürsülerinin inceleme alanı olan bir mekandayız. Burada doğa şartlarıyla beraber zaman zaman insanın hor kullanmasıyla da oluşmuş olan tahribatlar söz konusu. Buranın tarihi asli fonksiyonunu tamamlayacak şekilde çalışma yürütmek arkadaşlarımıza nasip oldu. Bu konuda tarihe sahip çıktıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya şükranlarımı arz ediyorum. Kendilerinin iradeleri ve gayretleri olmasaydı böyle bir çalışma olmazdı. Biz el birliği ile burayı Konya'ya, Konya'ya gelecek olan turistlere kazandırmak üzere bir çaba içerisindeyiz. Çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Mirasa zarar vermeden gerçek kalıntıları ortaya çıkarmak için çabalayan başta sorumlu hocalar olmak üzere Gevale Kalesinde çalışan işçilere de ayrıca teşekkür eden Rektör Şeker, bir yandan Konya'ya tarihi bir miras kazandırırken bir yandan da bir şeyler öğretebiliyor olmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı ise, bölgede kazıların ortalama 5 yıl daha süreceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Bölgede sadece kazı değil, tamamlama ve koruma çalışmaları da yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Çaycı, bölgenin tamamının koruma altına alınmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.