NEÜ Rektörü Şeker’den bayram mesajı

Dr. Muzaffer Şeker, Ramazan Bayramını yayımladığı mesajla kutladı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Şeker mesajında, “Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluşa vesile olan bir kutlu Ramazan ayını daha idrak etme fırsatı verdiği için Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Dileğimiz ve duamız odur ki bu mübarek ayı bizden razı olduğu şekilde geçirmişizdir. Ramazan Bayramının; Filistin, Arakan, Suriye, Irak, Doğu Türkistan başta olmak üzere, sözde medeni ve demokratik batılı ülkelerde baskıcı, ayrımcı, şiddet politikalarıyla sırf Müslüman oldukları için zulme maruz kalan yeryüzündeki tüm mazlum Müslümanların kurtuluşlarına ve vatanlarından göç etmek zorunda kalmış mülteci Müslüman kardeşlerimizin yurtlarına huzur içinde kavuşmalarına vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ederim. Sabrın, paylaşmanın, dayanışmanın, birliğin, beraberliğin ve nice güzel hasletlerin zirve yaptığı Ramazan ayının bir nevi finali sayılan Ramazan Bayramı’nın aynı güzelliklerle idrak edilerek, başta tuttuğumuz oruçlar olmak üzere tüm iyi amellerimiz ve ibadetlerimizin kalıcı ve sürekliliğine vesile olmasını dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle Necmettin Erbakan Üniversitesi camiası adına milletimizin ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramlarını kutlar, küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden muhabbetle öperek, Bayramımızın geleneklerimize uygun şekilde mutlu ve huzurlu geçmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı.