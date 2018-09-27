NEÜ Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Fakültelerinde tanışma toplantısı gerçekleştirildi

Prof. Dr. Asım Duman Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan ve salondaki öğrencilere ‘hoş geldiniz' diyerek sözlerine başlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Mesleğinizi iyi icra edebilmek için burada alacağınız eğitimin ne kadar gerekli olduğunu mesleğe başladığınızda anlayacaksınız. Meslek icrası ciddi bir sorumluluk ve bu sorumluluğun hakkını verebilmeniz için de hocalarınız sizi en iyi şekilde yetiştirmek üzere kurumsal bir programla 4 yıl boyunca zorlayacaklar. Sizler de dört yıl boyunca bu zorluğu aşarak sonunda diplomanızı alıp meslek hayatına atılmış olacaksınız. Bizler Hazreti Mevlana'nın ‘Donmadan bulanmadan akmak ne hoş' sözünde olduğu gibi donmadan bulanmadan hayatın içerisinde akmak, bir şeyler üretmek ve bu ömrü değerlendirmek zorundayız. Bunu yaparken de elimizde bazı kriterler olmak zorunda. Yine Hazreti Mevlana diyor ki: “Biz bu topraklara sevgiden başka bir tohum ekmedik”. Sevgi, kardeşlik temelli başarılı bir eğitim hayatı diliyorum” diye konuştu.

Öğrencilerin daha iyi eğitim almaları için gerekenlerin yapıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Şeker, “Hocalarımızın iyi niyeti ve desteği sizleri kuşatacaktır. Hep birlikte bir aile olarak sizler için buradayız. Bu anlamda öğrenci kardeşlerimizin başarısı, güzel günleri bizleri sevindirir ve mutlu eder. Onların yaşadığı her bir sorun da bizi üzer ve bizler sorunu çözmek için gayret ederiz. Daha iyi mekanlarda, daha iyi şartlarda eğitim almanız için çabalayan ciddi bir kadromuz ve bunu bize sağlayan devletimiz var. Allah devlete, millete zeval vermesin, hepinize sağlık afiyet diliyorum” şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan İlknur Uysal ise, Sağlık Bilimleri Fakültesinde bin 198, Hemşirelik Fakültesi hemşirelik bölümünde ise 509 kayıtlı öğrenci bulunduğunu aktardı. Dekan Prof. Dr. Uysal, “Necmettin Erbakan Üniversitesindeyiz, Mevlana diyarında gönüllerin şehrindeyiz, huzur kentindeyiz. 4 yıl çabuk geçecek, bir meslek sahibi olacaksınız, meslekleriniz ile ilgili donanımları kazanacaksınız ama insani gelişim açısından da üniversiteyi çok iyi değerlendirmek gerek. Öğrenci topluluklarımız sosyal sorumluluk projeleri üretiyor, akran iletişimi, paydaşlarla etkileşim, mesleki ve toplumsal farkındalık oluşturmak üzere faaliyetlerde bulunuyor. Sağlık profesyonellerinin eğitiminde en önemli temel hedef; bireyden başlayarak aile ve toplumun sağlığını öncelikle korumak, hastalık durumunda tedavi sağlamak ve bize ihtiyacı olanlara destek olmaktır. Bu yönde temel hedefleri yerine getirecek şekilde tüm bölümlerde öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız sizin gelişiminizi sağlayacak her türlü desteği vermeye de hazırlar. Gerek Sağlık Bilimleri Fakültesinde gerekse Hemşirelik Fakültesinde dünya standartlarında mesleki bilgi ve beceri kazanmış, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumsal ve mesleki etik ilkeleri özümsemiş, disiplinler arası işbirliğinin önemini kavramış, bilimsel bakış açısını geliştiren, güncel gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmek üzere buradayız. Sizlerle birlikte sağlıkla 4 yılı bitirmek dileğiyle hepinize ‘hoş geldiniz' diyorum” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bölümlerinde başarılı olan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi bölüm başkanları ve Hemşirelik Fakültesi hemşirelik bölüm başkanının konuşmasının ardından program sona erdi. Düzenlenen programa, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan İlknur Uysal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.