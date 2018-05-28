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28 Mayıs 2018 14:31

NEÜ Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesinden robot yarışması

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi bünyesinde bu yıl ilk kez Robot Yarışması düzenlendi.

NEÜ Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesinden robot yarışması

28 Mayıs 2018 14:31


Robotiğe Giriş dersini alan Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin katılımı ve ders sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uzun’un koordinatörlüğüyle düzenlenen yarışma çizgi izleyen, sumo ve serbest stil olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Yarışmaya toplam 26 takım katıldı. Yarışmaya jüri olarak NEÜ Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kahraman, Uzay ve Havacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Samancı, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uzun ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kayrıcı ile Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şaban Bülbül katıldı. Yarışmanın jüri üyelerinden Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan bu tip organizasyonları sürekli desteklediklerini ve böylece öğrencilerin özgüvenlerinin gelişmesine de katkı sağladıklarını belirtti. Yarışmada emeği geçen ders sorumlusu hoca ve öğrencilere teşekkür eden Arıkan, 6 Ağustos’ta Kocaeli Körfez Pistinde TÜBİTAK’ın organize etmiş olduğu Elektromobil Yarışmalarına 3. kez katılacaklarını ve bu yıl ilk kez düzenlenecek olan TÜBİTAK otonom yarışmalarına da katılım sağlayacaklarını sözlerine ekledi.


Yarışmada öğrenciler hem eğlenip hem öğrendiklerini söyleyerek organizasyonda emeği geçen hocalarına teşekkür etti.




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