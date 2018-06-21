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21 Haziran 2018 12:52

NEÜ Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi yapım ve bağışlama protokolü yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi inşaatının yapımıyla ilgili protokol Konya Valisi Yakup Canbolat, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Hayırsever Kamil Akkanat ve NEÜ Rektörü Prof.

NEÜ Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi yapım ve bağışlama protokolü yapıldı

21 Haziran 2018 12:52

Dr. Muzaffer Şeker tarafından imzalandı.


Protokolde Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi isminin Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi olması için, YÖK nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacağı ile ilgili madde ve tarafların gerçekleştirecekleri işler ile yükümlülükler yer aldı.


NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker yapılan çalışmalara destek ve katkılarından dolayı başta Vali Yakup Canbolat olmak üzere Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a ve Hayırsever Kamil Akkanat’a teşekkürlerini iletti.


Rektör Şeker, “Eğitim ve sağlık hizmetine yönelik böyle bir çalışmaya öncülük etmesinden dolayı Kamil Akkanat Beye teşekkür ediyoruz. Kendisi kadirşinas bir hayırseverlik örneği göstermiştir. Gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık son derece önemli. İnşaatın kazasız, belasız bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.




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