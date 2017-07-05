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05 Temmuz 2017 14:51

NEÜ ve Cezayir El Oued Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Cezayir Echadid Hamma Lakhdar-El Oued Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

NEÜ ve Cezayir El Oued Üniversitesi arasında protokol imzalandı

05 Temmuz 2017 14:51


Cezayir El Oued Üniversitesi Rektörü Prof. Omar Ferhati ve beraberindeki heyet NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan El Oued Üniversitesi Rektörü Ferhati, “Ülkelerimiz arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlar, akademik işbirliği kapsamında, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile daha ileri boyutlara taşınabilir. Yaptığımız anlaşmalar ile gelecekteki işbirliğimizin temellerini atmış bulunuyoruz. Ülkelerimizin geleceğinde rol oynayacak bireylerin yetiştirilmesinde, halklarımızın yakınlığı ve bilimsel alanda işbirliği büyük önem taşımaktadır. Allah bizleri, halklarımızı korusun ve yardım etsin” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, “Heyetin üniversitemiz ile işbirliği yapma talepleri değerlendirildi. Bizleri Cezayir’e davet ettiler. Bu işbirliğinin Türkiye ve Cezayir arasındaki tarihi kardeşliğe katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onlardan bize akademik değişim programı çerçevesinde hocaların gelmesi ve buradan oraya hoca göndermemiz söz konusu olacak. Öğrenciler açısından da El Oued Üniversitesi öğrencileri Mevlana Değişim Programı çerçevesinde buradaki derslere katılabilecekler ve biz de oraya öğrenci gönderebileceğiz. Cezayir ile kardeşliğimizin daim olmasını diliyor ve ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından hediye ve plaket takdimi yapıldı. Cezayirli heyet ve Rektör Şeker akşam yemeğinde tekrar bir araya geldi. Burada Rektör Şeker ve Rektör Ferhati Necmettin Erbakan Üniversitesi ile El Oued Üniversitesi arasında yapılacak olan işbirliği için protokol imzaladı.




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