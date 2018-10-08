NEÜ ve Sultan Zeynel Abidin Üniversitesi arasında iş birliği

Sultan Zeynel Abidin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmad Zubaidi, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mohd. Afandi, İletişim Daire Başkanlığı ve Genel Sekreterlik görevlilerinden oluşan heyet Necmettin Erbakan Üniversitesi Konutunda NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i ziyaret etti.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar'ın da hazır bulunduğu ziyarette iki üniversite arasında iş birliği yapılabilecek alanlar ve konular görüşüldü. Görüşmenin ardından Rektör Şeker ve Rektör Zubaidi, iki üniversite arasında birçok alanda kurulacak iş birliğinin yanı sıra öğrenci ve öğretim elemanları için değişim programları ile lisansüstü eğitim konularında iş birliğini öngören protokolü imzaladı. Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.