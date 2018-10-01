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NEÜ Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Süreci Toplantısını yaptı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Süreci Toplantısını yaptı.


Toplantıda bir sunum gerçekleştiren NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kahraman, dış değerlendirme süreciyle ilgili genel bir özet çıkararak dinleyenleri bilgilendirdi. Prof. Dr. Kahraman, Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme süreciyle ilgili olarak, “Burada en önemli şey; planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma aşamalarıdır. Yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerin içinde mutlak surette bu aşamaları tamamlamak zorundayız. Eğer sadece planlama ya da uygulama aşamasında kalırsa, hedeflerimize ulaşmada zaaflarımız olacaktır. Bütün hedeflerimizde mutlaka bu sürecin uygulanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.


Kalite dış değerlendirme sürecinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu da, dış değerlendirme almak için gönüllü olarak müracaat eden üniversiteler arasında yer aldıklarını kaydederek, “Biz hızlı bir şekilde gelişen bir üniversiteyiz. Dış değerlendirme sürecinde yaptıklarımızı ortaya koyarak bizim de kendi iç değerlendirmemizi yapmamız gerekiyor. Kendimizi ileriye dönük planlamamız için bu toplantının önemli olduğunu belirtmek isterim” dedi.


NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, Türkiye'nin bu deneyimi yeni yaşadığını söyleyerek, “Bu deneyimin başından beri gerek kalite kurulunun kurulum aşamaları gerek daha önceki faaliyetlerde görev aldım. Bu görevler Yükseköğretim Kalite Kurulunun kurumları iyileştirme yönünde aldığı kararlar çerçevesinde yürütülen görevlerdir. Her bir üniversiteye belirli takımlar gönderiliyor, bu takımlar üniversiteyi bizlerin verdiği bilgiler doğrultusunda kalite çerçevesinde bir değerlendirmeye tabi tutuyor. Sorunlarımızı kaydediyor ve karşı tarafa takdim ediyoruz. Bu takdimin içinde öğrencilerimizden, hocalarımıza, idarecilerimizden dışarıdaki yerel paydaşlarımıza kadar herkesin görüşünün burada bulunması arzulanıyor” diye konuştu.


Kalite süreçlerinin dünyada uzun süredir devam eden süreçler olduğunu da söyleyen Rektör Şeker, yapılan bu toplantının da kalitenin devamlılığı ve yenilenme açısından önemli olduğunu vurguladı.


Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini sunmalarının ardından sona erdi.

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