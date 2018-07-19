NEÜ, yurtdışındaki çocuklar için Türkçe öğreticileri yetiştirecek

YTB Başkanlığı yurt dışında yaşayan çocuklara anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla Türkiye’nin köklü ve yenilikçi 5 üniversitesi ile protokol imzaladı. Protokol imza törenine Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de katıldı. İmzalanan protokoller ile üniversiteler bünyesinde burslu “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans” programları açılacak.

Yurt dışındaki gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki yönden iyi yetişmesi için çalışmalar yürüten YTB, orada büyüyen çocukların anadilleri olan Türkçe konusunda da önemli programlar yürütüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl YTB-Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle Türkçe öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amacıyla başlatılan ve başarılı sonuçlar veren “Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı”, Türkiye’nin köklü ve yenilikçi 5 üniversitesiyle imzalanan protokolle “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı” şeklinde genişletildi. Bu kapsamda Necmettin Erbakan Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde açılacak olan yüksek lisans programlarıyla yeni eğiticilerin yetiştirilmesi planlanıyor.

“Türkçeyi muhafaza etmek hayati önem taşıyor”

Protokol töreninde konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşların anadilleri Türkçeyi muhafaza etmelerinin ve alt soylarına aktarmalarının hayati bir önem taşıdığına dikkat çekti. Dünyadaki diğer ülkelerin diasporalarına yönelik politika ve faaliyetlere bakıldığı zaman, onların da aynı bakış açısına sahip olduğunu belirten Eren, “Bu sebeple, ülkemizin yurtdışında yaşayan vatandaşlarına ve bilhassa genç vatandaşlarına yönelik son yıllarda zenginleşen politika ve faaliyetlerinin ‘anadil’ mevzusuna odaklanmasında isabet vardır” dedi.

Üniversiteler bünyesinde açılacak programlarla Türkçeyi ve Türk kültürünü yeni nesillere tanıtacak eğiticilerin yetiştirilmesini planladıklarını anlatan Eren, “Geçtiğimiz yıl Sakarya Üniversitesiyle yaptığımız ilk uygulamanın olumlu sonuçlar vermesi, bu eğitim programının diğer üniversitelerimize de yayılması yönünde bir teşvik sağlamıştır. İçinde bulunduğumuz yılın Ekim ayında başlanacak derslerle birlikte, eğitim programımız Antalya Akdeniz Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde tezli olarak işlenmeye başlayacaktır” diye konuştu.

İmza törenine katılan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, programa vermiş oldukları destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “Ülkemiz yükseköğretiminin uluslararasılaşması alanındaki hedeflerine ve güzel Türkçemizin öğretilmesinde daha nitelikli bir insan gücü oluşturulmasına katkıda bulunacağına inandığımız bu programın gelişmesi için de elimizden geleni yapacağız” dedi.

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Şişman ise, yeni açılacak bu programın başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade ederek, YTB’ye ve üniversite temsilcilerine teşekkür etti.

Programa kimler başvurabilir

Üniversiteler bünyesinde açılacak olan programa yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahipleri başvurabilecek. 2018-2019 döneminde açılacak program iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı iki yarıyıldan oluşan staj ve tez dönemini kapsayacak şekilde dört yarıyıldan oluşuyor. Başvuruların ardından programlara kabul edilen adayların üniversite eğitim harçları YTB tarafından karşılanacak olup ayrıca, öğrencilere aylık 1500 TL burs ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacak. Adaylardan mezuniyetleri sonrasında ise yaşadıkları ülkelere dönerek, Türk çocuklarına anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri bekleniyor.

İmzalanan protokollerin ardından başvuruların alınmaya başlanacağı programa ilişkin detaylı bilgiler ise “www.ytb.gov.tr/turkceylp/” adresinde yer alıyor. 2018-2019 akademik yıllarda başlayacak programlara son başvuru tarihi ise 3 Eylül 2018 olarak belirlendi.