Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 15:18

NEÜ’de 1. Bilişim Teknolojileri İş Fikri Çalıştayı yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde 1.

NEÜ’de 1. Bilişim Teknolojileri İş Fikri Çalıştayı yapıldı

31 Mayıs 2018 15:18

Bilişim Teknolojileri İş Fikri Çalıştayı düzenlendi.


Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı yaptı. Botsalı, TÜBİTAK’ın Teknogirişim Sermayesi Desteği Programına değinerek, program hakkında öğrencileri bilgilendirdi. InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin, programın 20 Uygulayıcı kuruluşundan birisi olduğunu belirterek, üniversite mezunlarının teknolojik iş fikirlerini gerçekleştirmeleri için danışmanlık ve eğitim hizmeti verme yönünde TÜBİTAK tarafından yetkili kılındıklarını ifade etti. Düzenlenen çalıştayların öğrencilerin nitelikli iş fikri üretmeleri konusunda hangi alanların cazip, hangi alanların bakir olduğu noktasında yönlendirici olacağını belirten Botsalı, Türkiye’nin yeni dönem stratejileri ve politikaları ışığında neler yapılabileceğiyle de ilgili öğrencilere son derece fayda sağlayacağından söz etti. Ayrıca bu tür etkinliklerin derslerden daha fazla öğretici olduğuna dikkat çekerek, öğrencilere bu tür programlara katılmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.


Çalıştayda, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sabri Koçer ve Dr. Öğretim Üyesi Onur İnan birer sunum gerçekleştirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
23
°
C
  • Cuma
    23°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç