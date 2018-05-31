NEÜ’de 1. Bilişim Teknolojileri İş Fikri Çalıştayı yapıldı

Bilişim Teknolojileri İş Fikri Çalıştayı düzenlendi.

Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı yaptı. Botsalı, TÜBİTAK’ın Teknogirişim Sermayesi Desteği Programına değinerek, program hakkında öğrencileri bilgilendirdi. InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin, programın 20 Uygulayıcı kuruluşundan birisi olduğunu belirterek, üniversite mezunlarının teknolojik iş fikirlerini gerçekleştirmeleri için danışmanlık ve eğitim hizmeti verme yönünde TÜBİTAK tarafından yetkili kılındıklarını ifade etti. Düzenlenen çalıştayların öğrencilerin nitelikli iş fikri üretmeleri konusunda hangi alanların cazip, hangi alanların bakir olduğu noktasında yönlendirici olacağını belirten Botsalı, Türkiye’nin yeni dönem stratejileri ve politikaları ışığında neler yapılabileceğiyle de ilgili öğrencilere son derece fayda sağlayacağından söz etti. Ayrıca bu tür etkinliklerin derslerden daha fazla öğretici olduğuna dikkat çekerek, öğrencilere bu tür programlara katılmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Çalıştayda, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sabri Koçer ve Dr. Öğretim Üyesi Onur İnan birer sunum gerçekleştirdi.