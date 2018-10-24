NEÜ'de Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi Yardım Kermesi düzenlendi

Program, NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda açılış konuşmaları ile başladı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan İlknur Uysal, geçen sene başlatılan etkinliğin geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini söyleyerek, “Bizler için önemli olan gençlerimizin Alzheimer hastalığı ile ilgili farkındalığını artırmak. Aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olan Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi ile ilgili farkındalığı artırmak. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı ve NEÜ Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Figen Güney, kermesin geçen yıldan farklı olarak bilgilendirme toplantısının eklenmesiyle genişletildiğini söyledi. Güney, Alzheimer hastalığı hakkında bilgiler vererek Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin çalışmalarını anlattı.

Kermesin hayırlı olmasını temenni eden NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise, etkinliğin geleneksel hale gelmesinin önemli olduğunu belirterek, “Benim açımdan bu etkinliğin diğer bir önemi de Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi öğrenci topluluklarının bir arada, omuz omuza vererek gerçekleştirdikleri bir etkinlik olması. Topluluklarda görev alan öğrencilerimiz ile danışman hocalarına tebrik ve teşekkür ediyorum. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi, farklı kurum ve kuruluşların destek verdiği çok ayaklı bir çalışma. Türkiye'de örnek olmuş bu çalışmada yer alan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi bahçesinde oluşturulan kermes alanında öğrenci topluluklarının açmış olduğu stantlar gezildi.