NEÜ’de DevFest 2017 Etkinliği gerçekleştirildi

Konya DevFest 2017 etkinliği kapsamında yeni teknolojiler, yeni fikirler, gündemde olan konular hakkında alanında uzman isimlerin bilgilerini salondaki davetlilerle paylaşacağını belirten NEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, Konya DevFest’in GDG Konya Şubesinin her yıl düzenlediği bir etkinlik olduğunu hatırlatarak sürekliliğin önemli olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Çıbıkdiken, GDG Konya grubunun 2013 yılında öğrencilerin katılımıyla oluşturulan bir grup olduğunu belirterek hedeflerinin bilgisayar teknolojilerine hevesi olan, ilgili olan arkadaşları bir araya getirerek bilgi paylaşımı yapmak olduğunu söyledi. Çıbıkdiken ayrıca, açık kaynak teknolojilerini ön planda tutarak davetlilere bu konuda alanında uzman kişilerin bilgi paylaşımı yapacağı bir ortam oluşturmak istediklerini belirterek, “GDG aslında bir etkinlik kapsamında görünüyor olmasına rağmen alt tarafından birlikte çalıştığımız arkadaşlar için bir takım, ekip ruhu nasıl olur onu da göstermeye çalışıyoruz. Bu ekibin en değerli üyeleri biraz sonra sizlere sunum yapacak. Katıldığınız için teşekkür ederim” dedi.

Program daha sonra NEÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Zekeriya Akgül ‘Docker Swarm’, Juniper Networks Senior Systems Engineer Mehmet Tuncer ‘Network Güvenliği’, NEÜ Matematik Bilgisayar 2. Sınıf Öğrencisi Osman Faruk Oruçoğlu ‘Güvenlik Duvarı Arayüzü Geliştirilmesi’, Big Switch Networks Customer Support Engineer Murat Genç ‘Networkte Yeni Yaklaşımlar’, NEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken ‘Bitcoin ve Kripto Finans’ ve NEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Uzman Mühendis Mücahit Büyükyılmaz ‘Derin Öğrenme ile Görüntü İşleme’ konularında dinleyicilere bilgiler verdi. Sunumunda Bitcoin ve kripto paraların son zamanlarda ülkemizde bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, “Yurt içinden veya yurt dışından alınan Bitcoinler ile yüksek karlar ya da zararlar elde etmek mümkündür. Bu kısım işin finansal boyutunu oluşturmaktadır. Ülkemizde ve dünyada bunun hukuksal alt yapısı yeni yeni tartışılmaya başlanmıştır. Bunun bir balon mu yoksa finans dünyası için bir yeni bir gelecek mi olduğu öngörüleri de sıkça konuşulmaktadır” dedi.

Kamuoyunda daha çok Bitcoin üzerinden yorumlamaların yapıldığını ancak Bitcoini oluşturan Blokzinciri teknolojisinin daha çok konuşulması ve araştırılması gerektiğinin vurgulayan Çıbıkdiken, “Blokzinciri internetin kullanıldığı her yerde vazgeçilmez bir teknoloji haline gelecektir. Gelecekte blokzinciri geliştiricisi diye bilgisayar uzmanlarına ihtiyaç olacaktır. Ülkemizde bu teknolojiyi kullanacak uzmanların hızlıca yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından bir Blokzinciri Araştırma Laboratuvarı kurulmuştur. Üniversite olarak içinde yer aldığımız bu laboratuvarla işbirliği içinde olunması için bünyemizde bir Blokzinciri Araştırma Grubu kurarak çalışmalar başlatılacaktır. Bu çalışma grubunun temel hedefi, blokzincirinin teorik alt yapısına hakim olan ve bu teknolojiyi kullanan uygulamalar geliştirecek insan kaynağının sağlanmasıdır. Ayrıca bu alanda gerekli eğitimler ve makalelerin yapılması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.