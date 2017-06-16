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16 Haziran 2017 12:40

NEÜ’de geleneksel iftar programı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)’nin geleneksel iftar programında Konya protokolü, sivil toplum ve basın kuruluşları temsilcileri bir araya geldi.

NEÜ’de geleneksel iftar programı

16 Haziran 2017 12:40


NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in ev sahipliğinde Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde yapılan iftar programına Vali Yakup Canbolat, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Muhsin Görgülü, Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ile Prof. Dr. Önder Kutlu, Konya basınından temsilciler ve misafirler katıldı.


Yemeğin ardından bir konuşma yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Ramazan ayını bizler kadar rahat ve mutlu yaşayamayan insanları hatırlatarak, onların da huzurlu ve mutlu bir Ramazan geçirmelerini temenni etti. Rektör Şeker, davetlerine icabet eden misafirlerine de teşekkür etti.


İftar yemeği, okunan duanın ardından sona erdi.




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