NEÜ’de geleneksel iftar programı

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in ev sahipliğinde Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde yapılan iftar programına Vali Yakup Canbolat, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Muhsin Görgülü, Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ile Prof. Dr. Önder Kutlu, Konya basınından temsilciler ve misafirler katıldı.

Yemeğin ardından bir konuşma yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Ramazan ayını bizler kadar rahat ve mutlu yaşayamayan insanları hatırlatarak, onların da huzurlu ve mutlu bir Ramazan geçirmelerini temenni etti. Rektör Şeker, davetlerine icabet eden misafirlerine de teşekkür etti.

İftar yemeği, okunan duanın ardından sona erdi.