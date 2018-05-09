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09 Mayıs 2018 16:37

NEÜ’de geleneksel yemek yarışması düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından düzenlenen 4.

NEÜ’de geleneksel yemek yarışması düzenlendi

09 Mayıs 2018 16:37

Geleneksel Yemek Yarışması bu yıl Konya Ramazan Yemekleri temasıyla; ana yemek, tatlı, hamur işi ve öğrencilerin hazırlamış olduğu yemekler olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi.


Programın açılışında konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Bahadır Akın, akademik faaliyetlerin yanında şehirle bütünleşme adına sosyal etkinlikler gerçekleştirmenin de önemli olduğunu söyledi. Akın, şu anda gerçekleştirilen etkinliğinde bu kapsamda değerlendirilebileceğini, bu yılın yarışma konseptinin Konya Ramazan Yemekleri olarak belirlendiğini kaydetti.


NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuşmasında, Anadolu yemeklerinin Türk kültüründeki yerine değindi. Rektör Şeker, “Annelerimizin yapmış olduğu sahur ve iftar yemekleri çerçevesinde hatıralarımızda geniş yer tutan Anadolu yemeklerinin mutlaka güncellenmesi ve unutulanların da hatırlanması için böyle bir konu başlığını uygun gördük. Anadolu’muzun Selçukludan bu yana iftar, sahur geleneğinde de farklılıklarının olduğunu ve bunun tanınması için, gençlere aktarılması için de bu yarışmanın vesile olacağını düşünüyorum” dedi.


Açılış konuşmalarının ardından Türk halk müziği dinletisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Daha sonra jüriler kendi kategorilerinde yemeklerin tadımını yaptı ve oylama sonucunda dereceye girenlere ödülleri verildi.


Yarışmada dereceye girenler ana yemek kategorisinde, birinci Ayşe Akın, ikinci Fadime Türkmen, üçüncü Rahime Tosun, tatlı kategorisinde birinci Mehmet Tosun, ikinci Emine Coşkun, üçüncü Sedanur Didin, hamur işi kategorisinde birinci Sümeyye Gündeş, ikinci Fadime Camızcı, üçüncü Selvinaz Kayabaşı, öğrencilerin hazırladığı yemekler kategorisinde birinci Efnan Kılıçarslan, ikinci Yücel Ayaz, üçüncü Zeynep Çınra olarak belirlendi.


Programın sonunda yarışmaya katkıda bulunanlara ve jüri üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi.




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