NEÜ’de genç diş hekimleri mezuniyet heyecanı yaşadı

Mevlana Kültür Merkezindeki programda konuşan NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener, “Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu tabloyu görmek için çok emek çektik, yıllarca bekledik. Öncelikle Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in sizlere selam ve tebriklerini iletmek istiyorum. Ben de katkılarından dolayı kendisine ve eğitici kadromuza teşekkür ediyorum. Sizlere de hayat boyu başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından fakülte müzik topluluğunun hazırladığı müzik dinletisi ile salonda bulunan öğrenciler ve aileleri keyifli vakitler geçirdi. Hekimlik andının içilmesinin ardından, öğrencilere fakültedeki hocaları tarafından diplomaları takdim edildi. Kep atma ile tören sona erdi.