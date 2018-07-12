Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 13:36

NEÜ’de genç diş hekimleri mezuniyet heyecanı yaşadı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni düzenlenen programla gerçekleştirildi.

NEÜ’de genç diş hekimleri mezuniyet heyecanı yaşadı

12 Temmuz 2018 13:36


Mevlana Kültür Merkezindeki programda konuşan NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener, “Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu tabloyu görmek için çok emek çektik, yıllarca bekledik. Öncelikle Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in sizlere selam ve tebriklerini iletmek istiyorum. Ben de katkılarından dolayı kendisine ve eğitici kadromuza teşekkür ediyorum. Sizlere de hayat boyu başarılar diliyorum” dedi.


Konuşmanın ardından fakülte müzik topluluğunun hazırladığı müzik dinletisi ile salonda bulunan öğrenciler ve aileleri keyifli vakitler geçirdi. Hekimlik andının içilmesinin ardından, öğrencilere fakültedeki hocaları tarafından diplomaları takdim edildi. Kep atma ile tören sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç