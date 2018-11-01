NEÜ'de günümüz hat sanatı ve problemleri konuşuldu

Öğretim Üyesi Ali Rıza Özcan ‘Günümüz Hat Sanatı ve Problemleri' konusunu ele aldı.

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Hat sanatının tarihi hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Özcan, “Hat sanatına soyut sanatın zirvesi diyoruz çünkü tabiatta karşılığı yok bu hareketlerin. Son zamanlarda, hattatların ne yazacaklarına karar veremedikleri için ya da bu tür yazılar talep gördüğü için ‘kendine gel', ‘Adem ol canımı ye' gibi ibareler yazıldığına şahit oluyoruz ve üzülüyoruz. Hattat, eserlerinde verdiği mesajlara dikkat etmelidir. Sanatı biz başkaları için yapıyoruz. Sanat yaparken diğer insanlara mesaj veriyoruz. Bunun anlaşılabilir olması önemli ve bunun için gayret etmek gerekir. Sanatın temel kaidelerine uyarak biz istediğimiz denemeyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Özümüzü kaybetmeyeceğiz ama öbür tarafta da hayal dünyamızı, iç alemimizi malzemenin tanıdığı imkanlarla sanat olarak işlemeye çalışacağız” dedi.

Konya'yı Anadolu'nun bağrında çok önemli bir kültür sanat merkezi olarak gördüğünü de ifade eden Özcan katılımcılara, “İbret gözüyle kainata bakmalıyız, merak ve heyecan duygularımızı hiçbir zaman öldürmemeliyiz. Dikkat, bizim hocamız olursa ve her daim dikkatli olursak sırtımız yere gelmez” tavsiyelerinde bulundu.

Program, soru-cevap bölümünün ardından hediye takdimi ile sona erdi.