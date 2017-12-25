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25 Aralık 2017 10:58

NEÜ’de Hackatour Turizm Etkinliği gerçekleştirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) koordinatörlüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi, INCD Turism, Stichting PRIME ve InEuropa işbirliğinde 2016 yılında Erasmus+ Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklık Programı çerçevesinde mobil uygulama geliştiricilerine ve ekosisteme destek vermek amacıyla düzenlenen turizm temalı "Hackatour" etkinliği gerçekleştirildi.

NEÜ’de Hackatour Turizm Etkinliği gerçekleştirildi

25 Aralık 2017 10:58


Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve desteklenen turizm temalı “TOURBAN-Tourism Urban & Social Tapestry-Developing Soft & ICT/Mobile Learning Skills” başlıklı proje kapsamında yapılan etkinlikte konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, uzaktan, mobil öğretim ve yeni yazılımlarla daha geniş perspektifte, her daim bilgiye ulaşma yeteneğini geliştirmek üzere özel projeler düzenlendiğini söyledi. Rektör Şeker, “Bu tür bir projede beraberiz. Türkiye’nin turizm altyapısında daha nitelikli insan gücüne ihtiyaç söz konusu. Türkiye sadece deniz ve eğlenceye dayalı bir turizmden sıyrılıp Kültürel ağırlıklı turizm, sağlık turizmi benzeri daha entegre turizm altyapılarına kavuşma ve bunu besleyici insan gücünü oluşturma çalışması içerisinde. Bu çalışmalar kapsamında Avrupa Birliği ile yürütülen bu Erasmus+ Tourban Projesi de önemli bir yer tutacak” ifadelerini kullandı.


Program daha sonra NEÜ Turizm Fakültesi Öğretim Elamanı Kevser Çınar, projenin amacı, faaliyetleri, fikri çıktıları ve sürdürülebilirliği hakkında sunum gerçekleştirdi.


Kültürel Miras ve Planlama Uzmanı Dr. Dorothea Papathanasiou ise, programa internet üzerinden görüntülü konuşma yöntemiyle katılarak, Karadeniz Sahil Yolu Açık Hava Müzesi Projesi ve Eurothentica Projesi hakkında bilgiler verdi.


AB Proje Uzmanı ve Eğitmen Daniel Weiss da, A Creative Europe Projesi, Turizm Sektöründe EGO Sisteminden Ekosisteme ve Turizmde Kişisel İş Modeli konulu sunumlarını dinleyenlere aktardı.


Etkinlik, NEÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Özgür Özer ve Yrd. Doç. Dr. Ferdi Bişkin’in sunumlarının ardından ‘Konya’yı Keşfet Ödülü Kazan’ yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edilmesiyle sona erdi sona erdi.




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