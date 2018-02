NEÜ’de hava fotoğrafçılığı anlatıldı

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Sıtkı Atasoy, “Fotoğrafçılıkta usta oldum diye bir şey yok. Her gün yeni şeyler öğreniyorsunuz ve öğrendikçe de uzmanlaşmaya kadar gidebiliyorsunuz. Her yeni bilgi, akım, felsefe size ve amacınıza çok değer katıyor. Her fikre her görüşe mutlaka kulak verilmeli ve uygulamaya çalışılmalı” dedi.

Hava Fotoğrafçılığının tanınan bir hobi olmadığı için zaman zaman sıkıntılar çektiklerini de anlatan Atasoy, “Yayınladığım fotoğrafların kurumlardan gerekli yasal izinleri alınmıştır. Bu konuda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çektiğiniz fotoğraflarda yayınlanmaması gereken ayrıntılar olabilir. Ayrıca çektiğiniz fotoğraf yurtdışında da görülüyor ve siz fotoğrafınızla Türkiye’yi temsil ediyorsunuz. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sportif ve askeri havacılığı en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Atasoy, “Bizlere casus, ajan gibi kötü niyetli kişiler olarak bakılabiliyor. Ancak biz iyi bir amaç için uğraş veriyoruz. İnşallah sizler ileride havacılık sektöründe önemli yerlere geldiğinizde bizleri tanıyacaksınız ve bu sayede önümüzdeki birtakım bürokratik engelleri aşmış olacağız” şeklinde konuştu.

Çektiği fotoğraflar üzerinde uygulamalı olarak hava fotoğrafçılığını anlatan Sıtkı Atasoy’a plaket verilmesinin ardından program sona erdi.