Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 13:34

NEÜ’de hava fotoğrafçılığı anlatıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ANKA HUT Öğrenci Topluluğunun düzenlediği etkinlikte Hava Fotoğrafçısı Sıtkı Atasoy, öğrencilerle gökyüzünde uçakları fotoğraflamanın detaylarını paylaştı.

NEÜ’de hava fotoğrafçılığı anlatıldı

27 Şubat 2018 13:34


Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Sıtkı Atasoy, “Fotoğrafçılıkta usta oldum diye bir şey yok. Her gün yeni şeyler öğreniyorsunuz ve öğrendikçe de uzmanlaşmaya kadar gidebiliyorsunuz. Her yeni bilgi, akım, felsefe size ve amacınıza çok değer katıyor. Her fikre her görüşe mutlaka kulak verilmeli ve uygulamaya çalışılmalı” dedi.


Hava Fotoğrafçılığının tanınan bir hobi olmadığı için zaman zaman sıkıntılar çektiklerini de anlatan Atasoy, “Yayınladığım fotoğrafların kurumlardan gerekli yasal izinleri alınmıştır. Bu konuda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çektiğiniz fotoğraflarda yayınlanmaması gereken ayrıntılar olabilir. Ayrıca çektiğiniz fotoğraf yurtdışında da görülüyor ve siz fotoğrafınızla Türkiye’yi temsil ediyorsunuz. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.


Sportif ve askeri havacılığı en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Atasoy, “Bizlere casus, ajan gibi kötü niyetli kişiler olarak bakılabiliyor. Ancak biz iyi bir amaç için uğraş veriyoruz. İnşallah sizler ileride havacılık sektöründe önemli yerlere geldiğinizde bizleri tanıyacaksınız ve bu sayede önümüzdeki birtakım bürokratik engelleri aşmış olacağız” şeklinde konuştu.


Çektiği fotoğraflar üzerinde uygulamalı olarak hava fotoğrafçılığını anlatan Sıtkı Atasoy’a plaket verilmesinin ardından program sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
15
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    15°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç