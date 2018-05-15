NEÜ’de Hemşireler Haftası dolayısıyla program düzenledi

Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonundaki programın açılışında konuşan NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Ege, “Hemşirelik eğitiminde, insan hakları kapsamında sağlık hakkının başarılmasını istiyorsak eksikleri tamamlamalıyız ve daha güçlü eğitim kadrolarıyla bu süreci yönetmek zorundayız” dedi.

NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan İlknur Uysal, hemşirelik bölümü öğrencilerine şefkat ve sabırla görevlerini yapacakları başarılı bir meslek hayatı dilediğini söyleyerek, “İstihdam ile ilgili sorunların bir an önce çözülmesi, çalışma şartlarının düzenlenmesi için yetkililer çok çalışıyorlar. Bundan sonra bizleri daha iyi günlerin beklemesi temennisiyle hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise, “Hemşirelik, ömür boyu süren, yıl boyu 7 gün 24 saat hizmetin devam ettiği bir meslektir. Daha iyi günler, daha iyi sağlık hizmetleri, karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde bilimsel verilere dayalı insan haklarına saygılı hizmetler vermek üzere hepinizin hemşirelik haftasını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, her mesleğin kendine özgü kutsiyeti ve önceliği olduğunu söyleyerek, “Günümüzde sağlık hizmetinin tekli bir meslek olmaktan çıkıp, kurumsal bir yapı halinde dayanışma içerisinde bir takım olarak yürütüldüğüne hep beraber şahit oluyoruz. Türkiye’de sağlık hizmetinin geldiği nokta, her bir sağlık paydaşının kendisini yenilemesi ve güncellemesi gerekliliğini ve beraberinde daha nitelikli ve donanımlı bir eğitimi zorunlu kıldı. Bunun neticesinde üretilen sağlık hizmetinin kalitesinin ve faydasının artmış olduğunu hep birlikte görüyoruz.” dedi.

Hemşirelik fakültesi hakkında konuşan Rektör Şeker, “Artık Sağlık Bilimleri Fakültesinden yavaş yavaş ayrılmaya doğru giden Hemşirelik Fakültesi çatısı altında hizmet üretmek üzere YÖK’ten izin çıkmış bulunuyor. Öğrencilerimizin ve hocalarımızın bağımsız bir yapı içerisinde daha nitelikli bir eğitimle ortak paydaşlarla birlikte hizmet üretmelerini bekliyor ve diliyoruz.” diyerek sürecin Bakanlar Kurulu kararına bağlı olduğunu belirtti.

“Tez zamanda bu zulümlerin sona ermesini diliyoruz”

Filistinlilere yönelik İsrail saldırısına değinen Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, emperyalist güçlerin ülkelere yönelik uyguladığı oyunlara karşı güçlü olmak için daha donanımlı olunması gerektiğini vurguladı. Şeker, “Bu cürümler karşılıksız kalmaz. Kamu vicdanı mutlaka cezalandırır. Tez zamanda bu zulümlerin sona ermesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından akademik unvan alan öğretim üyelerine biniş giydirilerek 2017 yılında hemşirelik bölümünde akademik teşvik kazanan akademisyenlere ödül ve çiçek takdim edildi.

Program, Doç. Dr. Derya İren Akbıyık’ın ‘Gerçeğin Eylemle Keşfi: Psikodrama’ konulu konferansıyla sona erdi.