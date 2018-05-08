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08 Mayıs 2018 11:24

NEÜ’de ihtiyaç sahibi öğrenciler için ‘Akef Butik’ açıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde (AKEF), ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin ücretsiz olarak kıyafet alabilecekleri ‘Akef Butik’ açıldı.

NEÜ’de ihtiyaç sahibi öğrenciler için ‘Akef Butik’ açıldı

08 Mayıs 2018 11:24


Akef Butik’in açılışında konuşan Doç. Dr. Nurten Sargın, “Uzun süredir ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersini yürütüyorum ve bu dersi çok önemsiyorum. Çünkü bizim geleneklerimize ve dinimize göre, ‘veren el, alan elden üstündür.’ Birbirimize destek olmanın mutluluğunu yaşamak öğrencilerimize yaşatmak ve öğrencilerimizde yardımseverlik konularında duyarlılık geliştirmek istedim. Akef Butik tüm öğrencilerimize açık ve ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerimiz hiçbir ücret ödemeden buradan yararlanabilirler. Aynı zamanda Akef Butik için bağış da kabul ediyoruz. Dileyenler evde kullanmadığı temiz kıyafetleri bağışlayabilir ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için kıyafet bağışı yapabilir” dedi.


AKEF Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç ise projenin üniversite için önemli olduğunu ve yönetim olarak her türlü desteğin verileceğini söyleyerek projenin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan başta Doç. Dr. Nurten Sargın olmak üzere öğrencilere ve bağışta bulunanlara teşekkür etti. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi B3 Blok bodrum katta yer alan Akef Butik’te kıyafetler ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz olarak verilecek ve projenin sürdürülebilirliği açısından da bağış kabul edilecek.




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