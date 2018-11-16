NEÜ'de kişisel verileri koruma söyleşisi

Dr. Faruk Bilir konuşmacı olarak katıldı.

Kişisel verileri koruma ile ilgili dinleyenleri bilgilendiren Prof. Dr. Faruk Bilir, konuyla ilgili çıkan yasaları, bilinmesi gerekenleri anlattı ve katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

“Sosyal paylaşım siteleri özel hayatın sonu mu?” Sorusu üzerinden değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bilir; “Facebook'ta 10 beğeni yaptığınız zaman sizi arkadaşınız kadar tanıyorlar. Eğer 80 beğeni yaparsanız sizi eşiniz kadar tanıyorlar. Eğer 200 ve fazlası beğeni yaparsanız sizi, kendinizden daha iyi tanıyorlar. Teknolojiyi kullanacağız ama kontrol bizde olacak. Bu mecralardaki aydınlatma metinlerini, gizlilik sözleşmelerini okumalıyız. Tabii çoğu zaman bunlara pek de dikkat etmiyoruz” dedi.

“Selfie çekinirken bizi karesine dâhil edenler izin almalı”

Google gibi arama motorlarından verilerin asla silinmediğini söyleyen Prof. Dr. Bilir, kişilerin unutulma hakkı olduğunun da altını çizdi. Sosyal yaşamdan da örnek veren Bili, “Herhangi bir kafede ya da alışveriş merkezinde, önümüzdeki arkamızdaki bir arkadaş selfie çekinirken bizi de karesine dâhil edebiliyor. Oysa ben onu tanımıyorum. O fotoğrafı alıyor sosyal medyada paylaşıyor. Aslında bu gibi durumlarda bizden izin alınması gerekiyor” diye konuştu.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Bilir, “Bunun iki yönü var. Bir yönü özgürlük; yani kişilik haklarımızı koruyor. İkinci yönü; güvenlik; bu verilerin güvenliğinin sağlanması demek oluyor. Mesela sağlık verileri, kişinin biyometrik verileri hassas verilere giriyor ve daha fazla korunmaları gerekiyor. Çünkü bu veriler ele geçirildiği zaman kişiye karşı mağduriyete yahut ayrımcılığa sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

Program, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir plaket ve hediye takdimi ile sona erdi. Söyleşiye, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Bahadır Akın, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuran Koyuncu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.