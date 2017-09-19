NEÜ’de Moro’ya destek toplantısı

Necmettin Erbakan Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Hacı Murat İbrahim hazır bulundu.

17 yıllık müzakere süreci sonrası 2014’te Filipinler Devleti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi arasında Bangsamoro Barış Antlaşmasının imzalandığını, antlaşma gereği 2018’de referandum yapılacağını ve 2019 yılında kurulacak geçiş hükümetinin 2022 yılına kadar idarede olacağını aktaran Hacı Murat İbrahim, “2022 yılında Moro, Filipinler çatısı altında içişlerinde özerk bir devlet olacak. Bu süreç içerisinde devlet sistemini oturtmak istiyoruz ve bu konuda 4 ayrı önceliğimiz var. Eğitimde, mevcut okulların kapasitelerini daha iyi kullanmak hususunda Türkiye’den öğretmen, müfredat, kitap desteği istiyoruz. Lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi Türkiye’ye göndererek eğitim kalitemizi arttırmayı hedefliyoruz. Yeni kurulan bir devlet olacağımız için liderlik, problem çözme, kriz yönetimi gibi kurslara ihtiyacımız var. Sağlık alanında, sağlık hizmeti sunulması, gezici klinikler açılması gerekiyor. Savaş zamanında ihmal edilen bir konu oldu sağlık ve bunun için destek bekliyoruz. Haberleşme ve medya alanında da radyo kuruldu ancak halkla daha iyi iletişim kurabilmek için kapasitesini geliştirmek arzusundayız. Bir de televizyon kanalına ihtiyacımız var.” dedi.

“Demokratik bir sistem kurmak istiyoruz”

Hacı Murat İbrahim, Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi kurduklarını ama parti organlarının tam olarak teşekkül etmediğini vurgulayarak, “Parti kültürü, propaganda, yönetim kültürü alanlarında eksiklerimiz var. 2019 - 2022 döneminde iyi bir hazırlık yapılırsa önümüze daha sağlıklı bakacağız. Kısa, orta ve uzun vadede kalkınma planları yaptık. Biz gençlerimizi, insanlarımızı yeni kurulan bir devlet olarak DAEŞ gibi unsurlara kaptırmadan başta Filipinler olmak üzere makul tüm ülkelerle ilişki halinde olan bir demokratik sistem kurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kardeşlerimize yardım etmekten mutluluk duyacağız”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, Moro halkının zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, bölünmeden, herkesin hak ve hukukunun teslim edildiği, uluslararası hukuk normları çerçevesinde bir devlet kurmanın önemli ama zor olduğunun altını çizdi.

Rektör Şeker, “Eğitim, sağlık alanında yapılması gerekenlerin farkındayız. Üniversitemizin kendi kapasitesi çerçevesinde yetkili devlet organlarının izin ve direktifleri ile biz de Bangsamoro’daki kardeşlerimize yardım etmek isteriz. Öğrenci değişimi gerçekleştirmek ve o bölgeye öğretim üyesi göndermek isteriz. Hali hazırda üniversitemizde 2 lisans, 3 lisansüstü olmak üzere 5 Morolu öğrencimiz var. Bangsamoro halkına destek olmaktan büyük bir mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da, konuşmasında insani yardım, eğitim, haberleşme-telekomünikasyon ve yönetim konu başlıklarına yer verdi. Sorgun, devletin yetkili organlarının ve sivil toplum örgütlerinin Moro halkına yardım ettiklerini ve bunun maddi kaynağa dayalı ve en kolay madde olduğunu dile getirdi. Eğitim alanında somut girişimlerde bulunulduğunu, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin bölgede bir okul açacağını ve bir de Adalet Meslek Yüksekokulu açılarak yargı ile alakalı eğitim verileceğini kaydetti.

“Devlet olma sürecinde dikkatli ve duyarlı olmak gerekiyor”

Müslümanların bu süreçte dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Sorgun, “Barış sürecini sabote edecek aşırılıklardan kaçınmak gerek. Özellikle barışa, verilen sözlere sadık kalarak makul bir devletin kurulması önemli. Geçmiş tecrübelerimiz gösteriyor ki Çeçenistan veya dünyanın birçok yerinde aşırılığa kaçan insanlar barış süreçlerine olumsuz etkileyerek hem Müslümanlara hem de içinde müzakere yaptıkları ülkelere zarar veriyorlar. Bunların önüne geçmek gerekiyor. Yerel yönetimler, merkezi yönetim, Birleşik Bangsamoro Adalet Partisinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi noktasında da yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız. Konya bu konuda yerel yönetimler okulu olarak zikrediliyor. Tunus, Cezayir gibi pek çok ülkeye bu konularda destek oluyoruz. Siyasal parti kurulması ve işletilmesi noktasında hem teorik bilgi hem de sahada Moro halkının ihtiyaçlarına hitap edebilecek coğrafi, kültürel, siyasi şartlar dikkate alınarak somut müşahhas yardımlarda bulunmaktan memnun oluruz.” diye konuştu.

Toplantı plaket takdimiyle sona erdi.