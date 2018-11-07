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NEÜ'de “Ödenek Kullanımı, Otomasyon ve İlgili Mevzuat” konuşuldu

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) “Ödenek Kullanımı, Otomasyon ve İlgili Mevzuat” konulu konferans gerçekleştirildi.


Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Kalınlı, ödenek kullanımı, otomasyon ve mevzuat ile ilgili bilgiler verdi. Üniversitelerin dünyanın en kompleks kurumları arasında kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Kalınlı, “Biz üniversitelerde genelde belli bir birime odaklanıyoruz, mesela; Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP). BAP sadece bütünün bir parçası. Önemli olan bütünün parçaları arasındaki koordinasyonu ve ilişkileri doğru kurgulayabilmek, politikaları kurumun kaynakları, amaç ve hedefler doğrultusunda harekete geçirebilmek” şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Daha sonra NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, verdiği bilgilerden dolayı Prof. Dr. Adem Kalınlı'ya teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.


Konferansa NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, rektör yardımcıları ve üniversite idarecileri katıldı.

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